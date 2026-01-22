Gustavo Petro respaldó al nuevo minIgualdad, Alfredo Acosta Zapata, pese a que solo es bachiller: el mensaje agitó las redes

Una nueva controversia sacude a uno de los más recientes nombramientos del presidente Gustavo Petro. Tiene que ver con su ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta Zapata.

En las redes sociales se publicaron comentarios sobre la hoja de vida del nuevo integrante del gabinete del Gobierno nacional, en la que se evidenció que solo tiene bachillerato y que no habla un segundo idioma.

“Esta es la hoja de vida del que sería el nuevo @MinIgualdad_Col. Se llama Alfredo Acosta Zapata, es bachiller, no habla un segundo idioma, no tiene experiencia pública alguna. Su único trabajo acreditado ha sido como coordinador nacional de la Onic”, dice una de las publicaciones en X.

Frente a esa situación, reaccionó el mandatario colombiano, por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X: “Quién le dijo a la prensa que la experiencia para construir igualdad se extrae de vivir en Chapinero alto y algunos cursos en la universidad privada de marras…”.

“Por eso han fracasado en Colombia. La equidad social de Colombia se hace con la participación de personas, grupos y sus líderes, que han sido excluidos por siglos en el país”, manifestó el jefe de Estado.

Y agregó: “La equidad social no es un regalo de la aristocracia; la equidad social es la lucha por el poder de quienes siempre han sido marginados”.

Pero ese nuevo ministro tiene otro pasado, ya que SEMANA pudo confirmar que fue Acosta el promotor de uno de los episodios más tristes y reprochables de agresión contra la Fuerza Pública en las montañas del Cauca.

En el año 2012, el ahora ministro de la Igualdad increpó a una tropa de jóvenes soldados y, en compañía de cientos de personas, los sacaron a empujones, echándoles tierra del cerro Berlín en Toribío, norte del departamento.

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”. Foto: Suministrada a Semana A.P.I

“No le da vergüenza estar disparándole a inocentes, no le da vergüenza estar defendiendo un territorio que no les pertenece, debería sentir vergüenza de ser soldado”, le gritó Acosta a uno de los uniformados, quien aguardó en silencio en medio de la situación.

En medio de ese tenso momento, la tropa se encontraba en el lugar realizando tareas operativas en contra de las Farc. La multitud, impulsada por Acosta, golpeó a los soldados y los sacó a rastras. Toda la frustración de los soldados quedó en la memoria de los colombianos por el llanto de un sargento. “Da tristeza y humillación porque eso no se le hace a un colombiano”, afirmó finalmente el militar tras el llanto.