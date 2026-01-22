Economía

Comienza guerra comercial con Ecuador: MinComercio anunció arancel del 30 % a 20 productos importados de ese país

El Gobierno colombiano respondió a la imposición arancelaria que hizo el Gobierno ecuatoriano el pasado 21 de enero.

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

22 de enero de 2026, 11:21 a. m.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, mandatario de Colombia.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, mandatario de Colombia. Foto: Presidencia de Educador / Presidencia Colombia

El Ministerio de Comercio anunció la imposición de un arancel de un 30 % a 20 productos que Colombia importa de Ecuador, tras la decisión del mandatario de ese país, Daniel Noboa, de imponer un arancel del mismo porcentaje.

A través de un trino, el mandatario ecuatoriano anunció el pasado miércoles, 21 de enero, un arancel del 30 % a los productos que llegan desde Colombia a Ecuador. La razón que dio el mandatario fue una falta de reciprocidad del Gobierno colombiano en el enfrentamiento de grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera, sin cooperación.

El Gobierno Nacional buscará dar respuesta a la decisión anunciada por Ecuador de imponer un arancel del 30 % a los productos colombianos.
El Gobierno Nacional buscará dar respuesta a la decisión anunciada por Ecuador de imponer un arancel del 30 % a los productos colombianos. Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

“Ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera”, precisó el mandatario.

MinMinas rechaza medida arancelaria impuesta por Ecuador: “Una agresión económica que rompe el principio de integración regional”

MinComercio gravará productos ecuatorianos

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, aseguró que la medida se adopta como un instrumento transitorio orientado al restablecimiento del equilibrio de las condiciones de intercambio, tras el anuncio del mandatario ecuatoriano.

Aseguró que, aunque entre Colombia y Ecuador ha existido una relación de cooperación, diálogo y respeto por reglas compartidas, lo cierto es que la decisión de ese país altera significativamente este marco. Esto obliga al Estado colombiano a activar los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Semana.

“La relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido sobre la base de reglas comunes y cooperación mutua. Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo, garantizando el equilibrio del intercambio”, comentó la ministra.

Gobierno Petro suspende venta de energía a Ecuador: la decisión se toma tras anuncio de Daniel Noboa de aranceles del 30 %

La adopción del gravamen es proporcional, transitoria y revisable, además de que busca mitigar los efectos económicos derivados de la decisión ecuatoriana, sin que ello implique renunciar al diálogo ni a la búsqueda de una solución negociada en el marco de los canales diplomáticos e institucionales.

Finalmente, la cartera indicó que las exportaciones de Ecuador a Colombia, en los 20 productos que incluye el MinComercio, son aproximadamente del orden de los USD 250 millones, lo que refleja una gran magnitud en el intercambio comercial.

El café ha liderado en el 2025 las exportaciones en la Sociedad Portuaria de Buenaventura.
Son 20 productos los que serán gravados. Foto: Jorge Orozco / El País

¿Qué productos exporta Colombia de Ecuador?

Entre los principales productos que Colombia trae desde Ecuador se encuentran los vehículos, así como productos del mar, como mariscos y, especialmente, el atún, además del arroz.

Adicional a ello, están productos como perfiles de aluminio, calzado, cacao, aceite de palma, alcohol, entre otros.

