Gobierno Petro suspende venta de energía a Ecuador: la decisión se toma tras anuncio de Daniel Noboa de aranceles del 30 %

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Minas y Energía, anunció la suspensión de la venta de energía a Ecuador, como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país.

Sin embargo, la decisión se toma después de que el presidente de esa nación, Daniel Noboa, anunciara aranceles del 30 % a todas las importaciones desde Colombia.

Por medio de un comunicado, la cartera de Minas y Energía afirmó que la medida se fundamenta en análisis técnicos del balance energético nacional, el seguimiento climatológico realizado por el Ideam y los reportes del Centro Nacional de Despacho (CND).

La noticia se confirmó en la mañana de este jueves y hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de Ecuador. Foto: Getty Images

Estos estudios han dejado en evidencia una mayor presión sobre el sistema eléctrico, una operación intensiva del parque termoeléctrico y la necesidad del abastecimiento de la demanda interna.

“El deber del Estado es garantizar, ante todo, que los hogares, la industria y los servicios esenciales de Colombia cuenten con energía segura y confiable. Esta es una decisión responsable, preventiva y soberana”, señaló el ministro Edwin Palma.

No obstante, el funcionario remarcó que esto no desconoce la vocación histórica que ha tenido Colombia por la integración regional, sino que establece límites claros de lo que se debe hacer cuando está en juego la estabilidad del sistema eléctrico y el interés general del país.

En ese sentido, indicó que la idea también es seguir creyendo en la integración energética y el diálogo entre países, pero las situaciones de hoy en día obligan a tomar este tipo de medidas.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Semana.

“Las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional”, manifestó el jefe de la cartera energética.

En el comunicado, se precisó que la resolución expedida faculta al Ministerio de Minas y Energía para modificar, suspender o reactivar las exportaciones de energía mediante circulares, de acuerdo con la evolución de las variables climáticas y energéticas.

Además, la misiva señaló que las exportaciones solo se retomarán cuando existan condiciones técnicas, energéticas y comerciales adecuadas.

“Cuando se restablezcan las condiciones de seguridad energética y se reconstruya un marco de confianza y buena fe entre ambos países, Colombia estará dispuesta a retomar los intercambios eléctricos. La integración no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar de nuestro pueblo”, sostuvo Palma.

Por último, el Ministerio insistió en que con esto se reafirma el compromiso que tiene el Gobierno con una política energética responsable, que prioriza el interés general, la protección del sistema eléctrico y la toma de decisiones soberanas frente a escenarios de riesgo.

Pese a que en el comunicado no se mencionó, algunos sectores indican que esta decisión se toma como medida recíproca por los aranceles que el Ejecutivo ecuatoriano impuso a los productos colombianos.

Hasta el momento, ni Daniel Noboa ni su gobierno se han pronunciado sobre esta noticia que puede afectar de gran forma a su país.