Nación

Gobierno Petro suspende venta de energía a Ecuador: la decisión se toma tras anuncio de Daniel Noboa de aranceles del 30 %

El Ministerio de Minas confirmó la noticia y aseguró que es una medida preventiva para proteger la seguridad energética de Colombia.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
22 de enero de 2026, 11:07 a. m.
Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images / Foto 3: Getty Images

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Minas y Energía, anunció la suspensión de la venta de energía a Ecuador, como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética del país.

Sin embargo, la decisión se toma después de que el presidente de esa nación, Daniel Noboa, anunciara aranceles del 30 % a todas las importaciones desde Colombia.

Por medio de un comunicado, la cartera de Minas y Energía afirmó que la medida se fundamenta en análisis técnicos del balance energético nacional, el seguimiento climatológico realizado por el Ideam y los reportes del Centro Nacional de Despacho (CND).

La energía eléctrica es crucial para el desarrollo social y la calidad de vida, mejorando la seguridad, la educación y la salud, y facilitando la comunicación y la digitalización integral de la sociedad.
La noticia se confirmó en la mañana de este jueves y hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de Ecuador. Foto: Getty Images

Estos estudios han dejado en evidencia una mayor presión sobre el sistema eléctrico, una operación intensiva del parque termoeléctrico y la necesidad del abastecimiento de la demanda interna.

Nación

Comunidad del anillo: Fiscalía se quedó con las ganas de precluir la investigación por la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata

Bogotá

Habla joven que vivió con la ‘doctora’ Liliana, quien insultó a domiciliario de Rappi, y revela todo lo que sufrió: “Es un peligro”

Medellín

Bad Bunny en Medellín: cobros excesivos en el arrendamiento de apartamentos que van hasta los 46 millones de pesos

Barranquilla

La historia detrás del secuestro de dos comerciantes que terminaron en manos del Clan del Golfo en Atlántico

Nación

¿En riesgo las consultas interpartidistas? Consejo de Estado admitió demanda que pide suspender la convocatoria

Nación

La millonaria inversión que MinSalud hizo en dos lanchas ambulancias para el hospital de Maicao, un municipio que no tiene río ni mar

Cali

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de agresión a soldados en Toribío, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Mundo

Ecuador responde a Colombia y anuncia “reciprocidad” al crudo colombiano, tras suspensión de exportaciones de energía

Política

“Colombia rechaza la imposición de una tasa de seguridad a las importaciones por parte de Ecuador”: Cancillería

Macroeconomía

Comienza guerra comercial con Ecuador: MinComercio anunció arancel del 30 % a 20 productos importados de ese país

“El deber del Estado es garantizar, ante todo, que los hogares, la industria y los servicios esenciales de Colombia cuenten con energía segura y confiable. Esta es una decisión responsable, preventiva y soberana”, señaló el ministro Edwin Palma.

Ecuador anuncia aranceles del 30 % a todas las importaciones desde Colombia: estas son las razones que dio Daniel Noboa

No obstante, el funcionario remarcó que esto no desconoce la vocación histórica que ha tenido Colombia por la integración regional, sino que establece límites claros de lo que se debe hacer cuando está en juego la estabilidad del sistema eléctrico y el interés general del país.

En ese sentido, indicó que la idea también es seguir creyendo en la integración energética y el diálogo entre países, pero las situaciones de hoy en día obligan a tomar este tipo de medidas.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Semana.

“Las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional”, manifestó el jefe de la cartera energética.

En el comunicado, se precisó que la resolución expedida faculta al Ministerio de Minas y Energía para modificar, suspender o reactivar las exportaciones de energía mediante circulares, de acuerdo con la evolución de las variables climáticas y energéticas.

Tras arancel del 30 % que impuso Ecuador a Colombia, estos son los principales productos que se exportan a ese país

Además, la misiva señaló que las exportaciones solo se retomarán cuando existan condiciones técnicas, energéticas y comerciales adecuadas.

“Cuando se restablezcan las condiciones de seguridad energética y se reconstruya un marco de confianza y buena fe entre ambos países, Colombia estará dispuesta a retomar los intercambios eléctricos. La integración no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar de nuestro pueblo”, sostuvo Palma.

Por último, el Ministerio insistió en que con esto se reafirma el compromiso que tiene el Gobierno con una política energética responsable, que prioriza el interés general, la protección del sistema eléctrico y la toma de decisiones soberanas frente a escenarios de riesgo.

Pese a que en el comunicado no se mencionó, algunos sectores indican que esta decisión se toma como medida recíproca por los aranceles que el Ejecutivo ecuatoriano impuso a los productos colombianos.

Hasta el momento, ni Daniel Noboa ni su gobierno se han pronunciado sobre esta noticia que puede afectar de gran forma a su país.

Más de Nación

El sistema de la Fiscalía fue chuzado por dos policías que no tenían autorización para revisar los expedientes relacionados con Nicolás Petro y hechos de corrupción.

Comunidad del anillo: Fiscalía se quedó con las ganas de precluir la investigación por la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata

Esta es la joven que contó su experiencia de cómo fue vivir con la mujer que insultó a un repartidor.

Habla joven que vivió con la ‘doctora’ Liliana, quien insultó a domiciliario de Rappi, y revela todo lo que sufrió: “Es un peligro”

Bad Bunny

Bad Bunny en Medellín: cobros excesivos en el arrendamiento de apartamentos que van hasta los 46 millones de pesos

Secuestro

La historia detrás del secuestro de dos comerciantes que terminaron en manos del Clan del Golfo en Atlántico

El 8 de marzo se celebrarán las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas, en las que estará la ‘Gran Consulta por Colombia’, conformada por un bloque de candidatos a la Presidencia de centro derecha, y el ‘Pacto Amplio’, que compone a un grupo de siete aspirantes de centro izquierda.

¿En riesgo las consultas interpartidistas? Consejo de Estado admitió demanda que pide suspender la convocatoria

Lanchas ambulancias entregadas en Maicao, un municipio sin mar ni río.

La millonaria inversión que MinSalud hizo en dos lanchas ambulancias para el hospital de Maicao, un municipio que no tiene río ni mar

Gustavo Petro y Daniel Noboa.

Gobierno Petro suspende venta de energía a Ecuador: la decisión se toma tras anuncio de Daniel Noboa de aranceles del 30 %

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de agresión a soldados en Toribío, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

Juan Sebastián Montoya Cardona, el día que lo nombraron subdirector de la UAIF, al lado del presidente, Gustavo Petro.

Exsubdirector de la UIAF, salpicado en escándalo de Olmedo López, se fugó de la cárcel: ¿qué papel jugaba en ese entramado de corrupción?

Diego Mazabel, reconocido promotor de eventos, asesinado en Cali

Asesinan en Cali a Diego Mazabel, reconocido ‘wedding planner’ y promotor de eventos: todo ocurrió en un aparente intento de robo

Noticias Destacadas