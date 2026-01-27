Estados Unidos ha sido testigo de uno de los fenómenos meteorológicos extremos que afectan a su población; sin embargo, recientemente se han conocido imágenes que le dan la vuelta al mundo del río Hudson con trozos de hielo flotando.

FROZEN: Chunks of ice captured floating in the Hudson River in incredible video. New York City has been slammed by the heaviest snow in years amid extreme bone-chilling cold from the arctic blast.#newyorkcity #newyork #winter #snow #freezingcold #winter #FoxWeather pic.twitter.com/iPV0laayv1 — FOX Weather (@foxweather) January 27, 2026

Durante el fin de semana en Estados Unidos, la tormenta invernal Fern afectó seriamente a una parte importante de la población; se estima que la cifra de muertos podría ascender a 23, de acuerdo con la agencia AFP.

Las afectaciones en el sistema eléctrico no se hicieron esperar: en este momento, más de medio millón de personas permanecen sin el servicio.

Más de medio millón de personas continúan sin servicio de energía a raíz de la tormenta Fern; la cifra de muertos sigue en aumento

Aunque el paso de esta tormenta ha dejado estragos significativos, imágenes de algunas curiosidades en medio del frío extremo han despertado el interés de los internautas, como las cataratas del Niágara parcialmente congeladas y, en este caso, el río Hudson con trozos de hielo flotando.

Existe el registro de un suceso particular: en 1848, durante 30 horas, no fluyó agua por las cataratas del Niágara debido a una acumulación de hielo en el nacimiento del río, que bloqueó completamente el cauce.

En medio de estas condiciones, se recomienda extremar los cuidados para salvaguardar la vida, ya que se han registrado muertes por hipotermia. Asimismo, es importante recordar que, debido al frío, puede presentarse un aumento considerable en la probabilidad de infartos de miocardio, como consecuencia de la vasoconstricción, que obliga al corazón a trabajar de manera forzada.

La tormenta Fern, a su paso durante el fin de semana, provocó la cancelación de cerca de 11.400 vuelos, lo que supone una de las afectaciones más importantes registradas desde la pandemia del covid-19.

La magnitud de la tormenta ya había sido prevista con antelación; por ello, el gobernador de Texas había declarado el estado de emergencia y se habilitaron recursos adicionales al Departamento de Transporte para hacer frente a las afectaciones que podrían presentarse.

Río Hudson con hielo. Foto: Anadolu via Getty Images

Recuerde que es importante realizar periódicamente inspecciones al sistema de calefacción de su vivienda para asegurarse de que esté funcionando de manera óptima.

Asimismo, el uso de varias capas de ropa, de preferencia térmica, puede ser útil para hacer frente al frío y protegerse de alguna complicación asociada a este.

Según informó la AFP, en Nueva Jersey un hombre fue hallado sin vida en medio de la nieve, con una pala en la mano, lo que podría indicar que fue afectado por el frío mientras despejaba la nieve.