Más de medio millón de personas continúan sin servicio de energía a raíz de la tormenta Fern; la cifra de muertos sigue en aumento

Estados Unidos atraviesa una tormenta invernal que ha generado serias consecuencias en los servicios públicos y muertes relacionadas con el frío extremo.

Según datos consignados en la página web poweroutage.us, actualmente aproximadamente 553.926 usuarios se encuentran sin energía eléctrica.

Las bajas temperaturas que han llegado también han sido una de las causas por las que varias personas han perdido la vida. Según algunas fuentes, esta cifra sería de 18 personas; sin embargo, la agencia AFP sostiene que podría ascender a 23.

Pronóstico de la segunda ola invernal en Estados Unidos: alerta para 200 millones de personas por temperaturas extremas

¿Qué estados están afectados por los cortes de energía?

Entre los estados que se encuentran mayormente afectados por los cortes de energía eléctrica está Tennessee, con 172.624 usuarios afectados, lo que equivale al 5,02 % de los usuarios de este estado.

Le sigue Mississippi, con 140.224, lo que representa el 9,60 % de los usuarios del estado; Luisiana, con 99.563, equivalente al 4,30 % de los usuarios del estado.

Por su parte, Texas registra 28.808, lo que significa el 0,19 % de los consumidores del estado, y Kentucky tiene 27.447, lo que corresponde al 1,11 % de los usuarios del estado.

También se reporta Florida, con 15.879, lo que representa el 0,15 % de los usuarios del estado, y Georgia con 13.883, siendo el 0,26 % de los consumidores del estado.

Carolina del Sur presenta 12.932, lo que significa el 0,42 % de los consumidores del estado, y Virginia, con 10.528, siendo el 0,26 % de los usuarios del estado.

Estos estados anteriormente mencionados se encuentran entre los más afectados; sin embargo, la cifra total es mucho más extensa.

Muertos en medio de la tormenta invernal

En medio de condiciones meteorológicas como las que se han presentado en Estados Unidos, los riesgos para la salud aumentan considerablemente, por lo cual es importante tener en cuenta las consideraciones necesarias para resguardarse y evitar afectaciones.

Se congelaron las cataratas del Niágara: el frío extremo ocasionó el fenómeno

Según lo que menciona la AFP, la cifra de muertos ascendería a 23; entre las causas se encuentran la hipotermia, accidentes relacionados con vehículos todoterreno e incidentes con quitanieves, entre otras.

Recomendaciones en clima frío extremo

Siempre que se presentan fenómenos de este tipo, es recomendable anticiparse y estar preparado. A través de los canales oficiales, las autoridades pueden emitir órdenes de evacuación; por lo tanto, es importante revisar constantemente estas plataformas.

Revise el sistema de calefacción de su vivienda para asegurarse de que esté funcionando de manera óptima. Asimismo, el uso de varias capas de ropa puede ayudar a hacer frente al frío; la ropa debe ser, de preferencia, térmica.

Cuando hay acumulaciones de nieve considerables, lo más recomendable es no conducir, ya que hacerlo puede representar un riesgo significativo de accidentes. Hágalo solo si es estrictamente necesario.