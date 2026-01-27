Estados Unidos

Más de medio millón de personas continúan sin servicio de energía a raíz de la tormenta Fern; la cifra de muertos sigue en aumento

Tras la llegada de la tormenta invernal, los sistemas eléctricos se vieron seriamente afectados. 23 ha fallecido.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

27 de enero de 2026, 12:01 p. m.
Estragos tormenta invernal Fern.
Estragos tormenta invernal Fern. Foto: Getty Images

Estados Unidos atraviesa una tormenta invernal que ha generado serias consecuencias en los servicios públicos y muertes relacionadas con el frío extremo.

Según datos consignados en la página web poweroutage.us, actualmente aproximadamente 553.926 usuarios se encuentran sin energía eléctrica.

x
Frío extremo Estados Unidos. Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

Las bajas temperaturas que han llegado también han sido una de las causas por las que varias personas han perdido la vida. Según algunas fuentes, esta cifra sería de 18 personas; sin embargo, la agencia AFP sostiene que podría ascender a 23.

Pronóstico de la segunda ola invernal en Estados Unidos: alerta para 200 millones de personas por temperaturas extremas

¿Qué estados están afectados por los cortes de energía?

Entre los estados que se encuentran mayormente afectados por los cortes de energía eléctrica está Tennessee, con 172.624 usuarios afectados, lo que equivale al 5,02 % de los usuarios de este estado.

Noticias Estados Unidos

En video: trozos de hielo flotando sobre el río Hudson causan revuelo en redes sociales

Noticias Estados Unidos

ICE refuerza seguridad de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno y desata polémica en Italia

Noticias Estados Unidos

Alcalde de Nueva York sale a palear nieve en plena tormenta histórica, mientras la ciudad colapsa por el frío extremo

Noticias Estados Unidos

Así fue el rescate de un crucero de lujo atrapado en el hielo de la Antártida: el video se hizo viral

Noticias Estados Unidos

Pronóstico de la segunda ola invernal en Estados Unidos: alerta para 200 millones de personas por temperaturas extremas

Noticias Estados Unidos

Trump anuncia aumento de aranceles a Corea del Sur del 15 % al 25 % y acusa al país de Asia de incumplir un “acuerdo histórico”

Deportes

Patriots vs. Seahawks, final de la NFL con sabor latino: hora, fecha y canal del Super Bowl 2026

Salud

Muertes por fiebre amarilla reactivan la alerta sanitaria en Colombia: estos son los síntomas principales de la enfermedad

Mundo

China advierte a EE. UU. por amenazas a este país en Latinoamérica y promete “toda la ayuda que sea posible”

Deportes

Mundial 2026: expresidente de la FIFA, acusado por corrupción, hace un llamado urgente y señala a Estados Unidos

Le sigue Mississippi, con 140.224, lo que representa el 9,60 % de los usuarios del estado; Luisiana, con 99.563, equivalente al 4,30 % de los usuarios del estado.

Por su parte, Texas registra 28.808, lo que significa el 0,19 % de los consumidores del estado, y Kentucky tiene 27.447, lo que corresponde al 1,11 % de los usuarios del estado.

También se reporta Florida, con 15.879, lo que representa el 0,15 % de los usuarios del estado, y Georgia con 13.883, siendo el 0,26 % de los consumidores del estado.

Carolina del Sur presenta 12.932, lo que significa el 0,42 % de los consumidores del estado, y Virginia, con 10.528, siendo el 0,26 % de los usuarios del estado.

Estos estados anteriormente mencionados se encuentran entre los más afectados; sin embargo, la cifra total es mucho más extensa.

x
Tormenta invernal sigue generando estragos. Foto: Getty Images

Muertos en medio de la tormenta invernal

En medio de condiciones meteorológicas como las que se han presentado en Estados Unidos, los riesgos para la salud aumentan considerablemente, por lo cual es importante tener en cuenta las consideraciones necesarias para resguardarse y evitar afectaciones.

Se congelaron las cataratas del Niágara: el frío extremo ocasionó el fenómeno

Según lo que menciona la AFP, la cifra de muertos ascendería a 23; entre las causas se encuentran la hipotermia, accidentes relacionados con vehículos todoterreno e incidentes con quitanieves, entre otras.

Recomendaciones en clima frío extremo

Siempre que se presentan fenómenos de este tipo, es recomendable anticiparse y estar preparado. A través de los canales oficiales, las autoridades pueden emitir órdenes de evacuación; por lo tanto, es importante revisar constantemente estas plataformas.

x
Tormenta invernal. Foto: AP

Revise el sistema de calefacción de su vivienda para asegurarse de que esté funcionando de manera óptima. Asimismo, el uso de varias capas de ropa puede ayudar a hacer frente al frío; la ropa debe ser, de preferencia, térmica.

Cuando hay acumulaciones de nieve considerables, lo más recomendable es no conducir, ya que hacerlo puede representar un riesgo significativo de accidentes. Hágalo solo si es estrictamente necesario.

Más de Noticias Estados Unidos

x

En video: trozos de hielo flotando sobre el río Hudson causan revuelo en redes sociales

ICE presentó la iniciativa que busca ampliar la fuerza laboral de la agencia en 2026.

ICE refuerza seguridad de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno y desata polémica en Italia

x

Más de medio millón de personas continúan sin servicio de energía a raíz de la tormenta Fern; la cifra de muertos sigue en aumento

X

Alcalde de Nueva York sale a palear nieve en plena tormenta histórica, mientras la ciudad colapsa por el frío extremo

x

Así fue el rescate de un crucero de lujo atrapado en el hielo de la Antártida: el video se hizo viral

Según las previsiones esta semana se tienen estimativos de que en el 80 % del territorio de Estados Unidos se presenten temperaturas anormalmente frías esta semana, con excepción de Hawai y Alaska.

Pronóstico de la segunda ola invernal en Estados Unidos: alerta para 200 millones de personas por temperaturas extremas

x

Trump anuncia aumento de aranceles a Corea del Sur del 15 % al 25 % y acusa al país de Asia de incumplir un “acuerdo histórico”

Super Bowl

Patriots vs. Seahawks, final de la NFL con sabor latino: hora, fecha y canal del Super Bowl 2026

Donald Trump, presidente de EE. UU.

Trump celebra y agradece la liberación de presos políticos en Venezuela y asegura que el ritmo “aumentará aún más en el corto plazo”

X

Llamada entre el presidente Donald Trump y el gobernador Tim Walz sobre la crisis en Minnesota: ¿cooperación o división política?

Noticias Destacadas