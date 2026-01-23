Casi 1.400 vuelos cancelados este fin de semana en Estados Unidos por la tormenta invernal: se pronuncian importantes aerolíneas

La amenaza de la tormenta invernal en Estados Unidos es latente; 16 estados han decretado la emergencia ante las condiciones climáticas que se prevén. Además, en 40 estados se han cancelado vuelos ante el inminente peligro.

Las tormentas de este fin de semana afectarán a más de 150 millones de personas y al menos 1.325 vuelos que estaban programados para el sábado fueron cancelados, según el rastreador de vuelos FlightAware.

Desde Arizona hasta Maine se han cancelado vuelos, y expertos aseguran que no serán los únicos; aseguran que hasta el lunes se tendrán que reprogramar más viajes.

Al menos 1.325 vuelos cancelados. Foto: Getty Images

Se pronuncian importantes aerolíneas

Algunas de las aerolíneas más importantes en Estados Unidos se pronunciaron. American Airlines comunicó que el 16% de su programa de vuelos del sábado fueron cancelados.

La aerolínea Delta Air Lines canceló vuelos en Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana y Tennessee y empresas como United, Southwest, JetBlue y Spirit, relajaron sus medidas, ya que emitieron exenciones de viaje.

Esta es una modalidad utilizada por las empresas de viajes, mediante la cual hacen más ligeras sus reglas normales, para que los usuarios puedan cambiar la fecha de vuelo, modificar sus rutas y hacer reprogramaciones sin pagos extras.

Aerolíneas como Hopper Technology Solutions aumentan sus compras en un 17%, ya que sus políticas le permiten al viajero reprogramar su vuelo sin mayores costos.

Zonas más afectadas

Tormenta invernal golpea el condado de Ottawa, Michigan, el lunes 19 de enero de 2026. Foto: AP

Los análisis hechos por expertos aseguran que la parte sur es de las más afectadas; destacan estados como Arkansas, Luisiana y Mississippi. En el sudeste, Atlanta, Charlotte y Virginia tendrán grandes heladas.

Fuertes nevadas en los corredores del Atlántico medio y el noreste se verían afectados en la noche del sábado, mientras estados importantes tendrán cambios en sus sistemas de transporte.

En New Jersey y Nueva York, las empresas de transporte actualizarán en el transcurso del fin de semana sus rutas, ya que se prevén retrasos, porque no funcionará como normalmente.

¿Hasta cuándo seguirán estos intensos climas?

La fase más intensa se vivirá el 24 y 25 de enero, pero esto no significa que el lunes cesará por completo. Autoridades meteorológicas aseguran que las oleadas de frío seguirán en territorio norteamericano.

No obstante, se esperan temperaturas más cálidas desde el lunes 26. El hielo y las nevadas solo se esperan para este fin de semana, lo cual permitiría que los vuelos regresen a su normalidad a lo largo de los próximos días.