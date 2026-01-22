Esto es lo que debe tener en casa para sobrevivir a la tormenta invernal extrema en Estados Unidos

Estados Unidos enfrenta uno de sus climas más gélidos registrados en los últimos años. Debido al paso del vórtice ártico, más de 20 estados del país están bajo alerta desde este jueves, 22 de enero, y durante todo el fin de semana por la llegada de la tormenta invernal que descenderá aún más las temperaturas; se reportará caída de nieve, acumulación de hielo y ráfagas de viento que podrían poner en riesgo millones de vidas.

Varios gobiernos locales aseguraron el miércoles y el jueves que han activado los servicios de emergencia para acudir a percances en las carreteras de los estados afectados. Incluso, las administraciones han instado a los ciudadanos a no salir de casa y abastecerse de lo necesario para poder resguardarse durante la tormenta. En algunas zonas se prevé hasta 45 centímetros de nieve.

Ante la situación, varias agencias de emergencia nacional han recomendado a las personas comprar ciertas cosas que podrán serles de utilidad durante los días que queden atrapados en sus hogares.

Las bajas temperaturas se han registrado desde hace meses en EE. UU. Foto: Anadolu via Getty Images

Medicamentos con receta

Debido al duro clima que se aproxima en Estados Unidos —incluso en estados donde no es común el invierno intenso, como Texas, Luisiana y Nuevo México—, varios establecimientos, como farmacias, estarán cerrados por varios días. Para evitar inconvenientes, se insta a los estadounidenses a adquirir con tiempo los medicamentos recetados que necesiten, por lo menos, para una semana.

Linterna y pilas

Estados han advertido que podrá haber cortes de energía prolongados, por lo que se requiere de un plan B en caso de que algunas zonas residenciales queden a oscuras por largas horas. También han aconsejado, los gobiernos locales cargar los celulares y dispositivos electrónicos para que puedan ser usados en medio de los cortes.

Radio a pilas

También por los cortes de electricidad, las personas pueden encender sus radios para mantenerse actualizadas sobre las noticias en relación a la tormenta.

El fin de semana habrá ráfagas de viento, caída de nieve y acumulación de hielo. Foto: Getty Images via AFP

Fuente de calor de emergencia

Los cortes de energía pueden afectar los sistemas de calefacción de los hogares. Las familias deberían considerar conseguir fuentes de calor alternas, diferentes a las chimeneas, para poder calentar todas las habitaciones de una casa. Es importante recordar que algunos equipos alternos sirven con combustible, por lo que también es necesario adquirir el recurso antes del fin de semana.

Agua extra y alimentos no perecederos

La tormenta también podría provocar cortes de agua y gas. Las administraciones locales recomiendan guardar agua filtrada y comida que no se eche a perder rápidamente y pueda durar hasta tres días para todos los integrantes de una casa.

Suministros de primeros auxilios

Las agencias de emergencia aconsejan revisar los botiquines caseros, los cuales deben incluir vendas, desinfectante, materiales para hacer una férula, calentadores de manos, medicamentos y otros elementos que cada hogar considere vital para su supervivencia.

Las autoridades han aconsejado lo que las personas deben tener en casa durante la tormenta. Foto: REUTERS

Estados bajo alerta

Así las cosas, las regiones afectadas del país son:

