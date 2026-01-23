Estados Unidos

¿De dónde viene la ola de frío extremo en Estados Unidos? El NWS explica el vórtice polar que afecta a más de 150 millones de personas

Las temperaturas bajas de este fin de semana provocaron alertas en más de 12 estados.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

23 de enero de 2026, 5:46 p. m.
Remolino Polar
Remolino Polar Foto: Getty

Este fin de semana Estados Unidos vivirá fríos extremos. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que en varios estados la temperatura máxima será de -4 °C.

Desde Texas hasta Oklahoma se alertan posibles tormentas de hielo, nieve y aguanieve. Compañías especializadas como AccuWeather aseguran que estos fenómenos invernales afectarían a más de 150 millones de personas este 24 y 25 de enero.

Alerta por tormentas invernales extremas en EE. UU.: fechas y estados en riesgo por hielo y nevadas

Ante la coyuntura, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos explicó que este frío proviene de un vórtice polar, que se origina en los polos árticos.

¿Qué es un vórtice polar?

El vórtice polar es una extensa masa de aire extremadamente fría que circula en forma de remolino alrededor del Polo Norte y del Polo Sur. Según el NWS, este fenómeno siempre es natural en las zonas polares, pero se debilita en verano y se intensifica en invierno.

El aire helado de Estados Unidos proviene del hemisferio norte, que en temporada invernal se intensifica.

Un estudio de la revista científica Environmental Research aseguró que en los próximos años se pueden intensificar las ráfagas de frío, a pesar del calentamiento global.

No se trata de una tormenta como tal; los expertos la definen como una masa de aire, algunos lo denominan simplemente un patrón atmosférico.

Tormenta Fern se aproxima a Texas y enciende las alarmas
x
Recomendaciones que hay que tener Foto: Boston Globe via Getty Images

Peligro del vórtice polar

El vórtice polar llega a los territorios y, ante las temperaturas extremas que trae consigo, genera daños estatales como la pérdida de electricidad.

“Es posible que cientos de miles de personas se queden sin electricidad ni calefacción durante días”, dijo Jonathan Porter, meteorólogo jefe de AccuWeather.

Por su parte, las autoridades estatales también han advertido a los ciudadanos. Ante las ráfagas de viento que se esperan, gobernadores como el de Georgia advirtieron: “Aprovechen este tiempo para conseguir alimentos, cargar gasolina y estar preparados ante cualquier posible corte de electricidad”.

¿Ya llegó el vórtice polar a Norteamérica?

El fenómeno como tal no ha llegado a territorio estadounidense; sin embargo, meteorólogos afirman que las temperaturas extremas que se vivirán este fin de semana serán consecuencia de la llegada del vórtice polar al territorio.

No obstante, a lo largo de la penúltima semana de enero, sí se han vivido nevadas atípicas y fríos intensos. Al iniciar la semana, Florida se despertó con sus calles repletas de nieve y en Michigan se presentó un choque masivo por una autopista víctima de la temporada invernal.

x
Unas nueve o doce personas resultaron heridas, según la policía. Foto: Tomada de redes sociales

Las jornadas de frío actuales sí están vinculadas al acercamiento del vórtice; hay estados que se encuentran actualmente con temperaturas bajo cero y con fuertes nevadas.

