Tormenta Fern se aproxima a Texas y enciende las alarmas

La tormenta invernal arribará este viernes, 23 de enero, y afectará a gran parte de la población estadounidense.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

23 de enero de 2026, 1:08 p. m.
Tormenta en Estados Unidos
Tormenta en Estados Unidos Foto: Captura de pantalla X@HassRiley61869

Las condiciones meteorológicas que atraviesa Estados Unidos por esta época han generado preocupación. La tormenta que se aproxima afectaría gran parte del territorio estadounidense y enciende las alarmas.

El fenómeno invernal traerá consigo temperaturas extremadamente bajas y podría afectar a más de 175 millones de personas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), habrá “temperaturas glaciales”. El gobernador de Texas ya declaró el estado de emergencia para atender cualquier eventualidad en medio de esta situación.

Una de las afectaciones más importantes que se podrían presentar son los cortes de energía y los trastornos en materia de movilidad; por ello, en Texas se han habilitado recursos del Departamento de Transporte para hacer frente a la situación.

En algunas zonas de Texas se prevén temperaturas entre los -12 °C y los -14 °C, con una sensación térmica que podría oscilar entre los -20 °C y los -15 °C.

También se estima que en algunas zonas de este estado podría haber acumulaciones de nieve de entre 12 y 25 centímetros.

En medio de estas condiciones, se recomienda no conducir. A raíz de la nieve acumulada y las rachas de viento, hacerlo puede resultar muy peligroso.

En otras localidades del territorio norteamericano, las condiciones serían aún más problemáticas, de acuerdo con lo señalado por el NWS: “Esta oleada ártica vendrá acompañada de rachas de viento, lo que provocará sensaciones térmicas peligrosas; las más frías podrían caer por debajo de los 46 °C bajo cero en las Llanuras del Norte”.

El frío extremo puede traer consigo problemas de salud, como la hipotermia, que se presenta cuando la temperatura corporal desciende más de lo normal y provoca complicaciones. También existe un alto riesgo de infarto de miocardio como resultado de la vasoconstricción que puede generar el frío, lo que obliga al corazón a trabajar forzado.

Es de suma importancia extremar los cuidados; por lo tanto, debe cerciorarse de que los sistemas de calefacción de su vivienda estén funcionando correctamente. Asimismo, recuerde usar varias capas de ropa, de preferencia térmica, para contrarrestar la inclemencia climática.

Tenga en cuenta que los vuelos pueden presentar retrasos y cancelaciones; por ello, si tiene planeado viajar en estas fechas, manténgase en contacto permanente con su aerolínea para estar al tanto del estado de su vuelo.

Manténgase informado a través de los canales oficiales, donde podrá conocer si las autoridades han ordenado la evacuación de algunos lugares.

