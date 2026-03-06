Tecnología

‘Robot Phone’, el innovador celular con brazo robótico que cambiaría la forma de crear contenido

Este avance tecnológico marca un cambio importante en la forma en que las personas usan e interactúan con sus dispositivos.

Redacción Tecnología
6 de marzo de 2026, 1:23 p. m.
Este dispositivo puede moverse, reaccionar físicamente y ajustar su perspectiva en tiempo real.
Este dispositivo puede moverse, reaccionar físicamente y ajustar su perspectiva en tiempo real. Foto: Suministrada a Semana

El Mobile World Congress concluyó una nueva edición consolidándose como uno de los principales escenarios para presentar avances tecnológicos orientados tanto al entretenimiento como a la productividad y la asistencia en la vida cotidiana.

El evento reunió a empresas de todo el mundo que aprovecharon el espacio para mostrar sus desarrollos más recientes.

En la vigésima edición del congreso celebrado en Barcelona, la inteligencia artificial (IA) se posicionó como uno de los ejes centrales de las innovaciones.

Entre el 2 y el 5 de marzo también destacaron múltiples anuncios dentro del mercado de los smartphones, con nuevas propuestas y proyectos para el futuro.

Su cable USB-C puede dañarse si comete estos errores: la forma correcta de usarlo para sacarle el máximo provecho

Uno de los más llamativos fue el Robot Phone de Honor, que fusiona la movilidad de un smartphone con las capacidades físicas de un robot. Este adelanto tecnológico representa un salto radical en cómo los usuarios interactúan con sus dispositivos, incorporando movimiento autónomo, percepción espacial y expresión física.

Esta nueva apuesta de la compañía tecnológica va más allá de responder a toques y comandos de voz. El dispositivo es capaz de moverse, reaccionar físicamente y ajustar su perspectiva en tiempo real, lo que transforma la manera en que las personas capturan contenido e interactúan con la tecnología.

Esta nueva apuesta de la compañía tecnológica trasciende las limitaciones de los dispositivos estáticos al integrar capacidades robóticas directamente en un smartphone.
Esta nueva apuesta de la compañía tecnológica trasciende las limitaciones de los dispositivos estáticos al integrar capacidades robóticas directamente en un smartphone. Foto: Suministrada a Semana

Su percepción multimodal le permite identificar sonidos ambientales, rastrear movimiento y mantener conciencia visual del entorno, generando un modelo de interacción que se siente orgánico e intuitivo.

Por ejemplo, durante videollamadas, el Robot Phone sigue automáticamente al usuario gracias a su sistema de control de movimiento robótico, mientras que su lenguaje corporal emocional, desde asentimientos hasta movimientos al ritmo de la música, añade una dimensión expresiva sin precedentes a la experiencia móvil.

Este robot está pensado para usos de consumo, asistencia de compras o inspecciones en entornos laborales, entre otros campos.
Este robot está pensado para usos de consumo, asistencia de compras o inspecciones en entornos laborales, entre otros campos. Foto: Suministrada a Semana

La combinación de estabilización robótica, seguimiento inteligente y movimientos de cámara cinematográficos permite a los usuarios crear contenido que antes requería equipos especializados, lo que facilita y mejora la experiencia de producción audiovisual.

El nuevo concepto de Robot Phone apuesta por un ecosistema impulsado por inteligencia artificial y destaca por sus avanzadas capacidades de cámara, potenciadas por un brazo robótico integrado.

