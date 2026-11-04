¿Cuándo es más barato comprar tiquetes para viajar en diciembre? Consejos para ahorrar

Diciembre es uno de los meses con mayor movimiento de viajeros. Las vacaciones escolares, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo y los encuentros familiares hacen que muchas personas se desplacen dentro y fuera de Colombia. Esta demanda también tiene un efecto en el precio de los tiquetes aéreos, que puede aumentar a medida que se acerca la fecha del viaje.

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Por eso, quienes tienen previsto viajar durante esta temporada suelen preguntarse cuál es el mejor momento para comprar los pasajes y evitar que el transporte represente una parte demasiado alta del presupuesto.

Aunque no existe un día específico que garantice encontrar los tiquetes más económicos, una de las principales recomendaciones es no dejar la compra para último momento. En las temporadas de alta demanda, esperar hasta las últimas semanas puede reducir las opciones de horarios y tarifas disponibles.

No comprar precios es uno de los errores más frecuentes Foto: Getty Images

¿Cuándo es recomendable comprar los tiquetes?

Para los viajes de diciembre, lo más conveniente es comenzar a buscar y comparar precios con varias semanas o incluso meses de anticipación. Esto permite identificar cuánto cuesta normalmente la ruta, revisar los cambios de tarifa y comprar cuando aparezca una opción que se ajuste al presupuesto.

No hay una regla que indique que comprar un martes o un miércoles sea siempre más barato. Las tarifas dependen de diferentes factores, entre ellos la ruta, la cantidad de pasajeros, la disponibilidad de sillas, la temporada y la demanda para cada vuelo.

También es importante tener en cuenta que no cuesta lo mismo viajar al comienzo de diciembre que hacerlo en los días cercanos a Navidad o Año Nuevo. Las fechas de mayor movimiento suelen tener una demanda más alta, por lo que los precios pueden ser menos favorables.

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Consejos para ahorrar al comprar tiquetes

Conviene comparar los valores en las páginas oficiales de las aerolíneas y en plataformas de búsqueda de vuelos. Estas herramientas permiten consultar varias opciones, aunque antes de pagar es importante revisar las condiciones directamente con la compañía aérea.

Otro aspecto que puede influir en el presupuesto es el equipaje. Algunas tarifas económicas incluyen únicamente un artículo personal y cobran un valor adicional por la maleta de cabina o el equipaje de bodega. Por eso, es necesario revisar qué incluye cada pasaje y calcular el costo total antes de tomar una decisión.

Los viajeros también pueden activar alertas de precios para recibir notificaciones cuando cambien las tarifas de una ruta. Esta opción facilita el seguimiento de los valores sin tener que consultar constantemente las páginas de las aerolíneas.