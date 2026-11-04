La gastronomía se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de Colombia porque permite conocer la identidad, la historia y las tradiciones de cada región a través de sus sabores.

El municipio de Cundinamarca donde el viudo de pescado es exquisito, destino perfecto para pasar días de descanso

La diversidad geográfica y cultural del país se refleja en sus diversas preparaciones con recetas, ingredientes y técnicas únicas en las diferentes regiones. Desde hace mucho tiempo, la comida se ha convertido en una experiencia que invita a los viajeros a descubrir las costumbres locales, apoyar a los productores y acercarse a las comunidades.

Además, muchos destinos han encontrado en su oferta culinaria una oportunidad para fortalecer el turismo y mostrar la riqueza de su patrimonio cultural. Una de esas preparaciones tradicionales es la gallina criolla o campesina, un plato que puede disfrutarse en varios municipios cercanos a Bogotá, donde su preparación se ha convertido en una especialidad.

Esta carne suele servirse como parte de diferentes recetas típicas y, en ocasiones, se incorpora a las tradicionales picadas colombianas, que reúnen diversos sabores de la cocina regional.

La gallina campesina es una de las delicias para comer en San Francisco, Cundinamarca. (Foto de referencia). Foto: A.P.I.

Uno de esos destinos donde esta preparación es una delicia es San Francisco, municipio ubicado a unos 50 kilómetros de Bogotá. Se dice que allí se come una de las mejores gallinas campesinas de la región, con preparaciones en leña y llenas de sabor y recetas secretas que las hacen únicas.

La plataforma De Tour de la Gobernación de Cundinamarca indica que, adicional a este producto, en San Francisco los viajeros pueden deleitarse con otros platos como la fritanga, el sancocho de gallina, la carne asada al carbón con arepa y plátano, el entero de tres carnes y los vinos artesanales cítricos.

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Para los amantes de la naturaleza

Además de saborear estas delicias, este destino se consolida como como una alternativa para quienes buscan disfrutar del turismo de naturaleza y las actividades al aire libre, según la información oficial.

Su diversidad de paisajes y ubicación geográfica lo convierten en un escenario propicio para practicar senderismo y observar la riqueza de su flora y fauna, especialmente las diferentes especies de aves.

Mirador de la Virgen de San Francisco. Foto: De Tour/Gobernación de Cundinamarca-API.

Gracias a su abundancia de fuentes de agua, el municipio es considerado un referente hídrico de la región del Gualivá y cuenta con lagos donde se puede practicar pesca deportiva.

Sus condiciones climáticas y geográficas también favorecen los planes de descanso y aventura. Para recibir a los visitantes, dispone de una oferta de alojamiento que incluye hoteles, cabañas, piscinas, zonas de camping y espacios de glamping.

El colorido rincón de Cundinamarca cuyo nombre significa ‘tierra ardiente’, perfecto para el ecoturismo

A esto se suma su producción de cafés de alta calidad, otro de los atractivos de la zona. Allí los viajeros pueden disfrutar de una rica taza de esta bebida en un ambiente tranquilo y un clima que invitan a relajarse y descansar.

En la lista de sitios de interés se encuentra el Mirador de la Virgen de San Francisco, uno de los lugares turísticos con mayor afluencia de turistas; el parque principal, la Iglesia San Francisco de Sales y el Jardín Encantado.