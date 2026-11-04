Gobierno de De la Espriella busca alianzas con Airbus para fortalecer el sector aeroespacial

El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella y la compañía Airbus exploran oportunidades de inversión para desarrollar en Colombia una cadena industrial de proveeduría de equipos aeronáuticos y aeroespaciales.

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El acercamiento se produjo durante la Semana de Inversión en España, donde el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, se reunieron con Arturo Barreira, presidente de Airbus para América Latina y el Caribe.

Después del encuentro, se anunció que representantes de la compañía viajarán a Bogotá la próxima semana para sostener reuniones con los ministerios de Defensa y de Comercio, Industria y Turismo. El propósito será evaluar posibles inversiones para los próximos cuatro años y revisar las condiciones necesarias para desarrollar esta cadena industrial en el país.

El vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió a las posibilidades que representa este acercamiento para atraer capital extranjero y fortalecer la producción nacional.

“Es muy valioso que ellos estén pensando en que una opción para hacer el desarrollo de esa cadena industrial pueda ser Colombia. Vamos a explorar esa posibilidad la próxima semana. Porque aquí el principio es cómo atraer más inversión a nuestro país, desarrollar cadena de proveeduría y con ello crecer como país”, afirmó.

Por su parte, Arturo Barreira señaló que Colombia tiene importancia dentro de las operaciones de la compañía y manifestó su interés en mantener su presencia en el mercado nacional.

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“Para Airbus, Colombia es un país tremendamente importante. Más del 85 % de los aviones que vuelan en Colombia son de nuestra marca Airbus y estamos comprometidos en seguir creciendo en Colombia junto con el Gobierno actual de Colombia”, señaló.

El encuentro hace parte de la agenda internacional del Gobierno, denominada Misión Crecer, que busca atraer inversión extranjera, fortalecer las capacidades industriales del país y establecer nuevas oportunidades de desarrollo económico.