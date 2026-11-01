Violentas protestas se extienden por Europa: disturbios, saqueos y choques con la Policía en Alemania y Suiza

Una nueva jornada de protestas juveniles sacudió varias ciudades europeas durante el sábado 31 de octubre. Alemania y Suiza fueron escenario de violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías, con saqueos, barricadas incendiadas y ataques contra las fuerzas de seguridad, mientras crece el descontento de los jóvenes por las condiciones económicas y las decisiones de sus gobiernos.

En Alemania, decenas de miles de personas participaron en movilizaciones convocadas por el movimiento GenZ regelt! (¡La generación Z se encarga!), que reclama respuestas al elevado costo de la vida, el deterioro de los centros educativos y los recortes presupuestarios, según informó la agencia AFP.

Manifestaciones multitudinarias en Francia estuvieron salpicadas por disturbios: hubo tensión en varias ciudades

Las manifestaciones transcurrieron generalmente de manera pacífica durante el día, pero la situación se deterioró por la noche en ciudades como Fráncfort, Berlín, Colonia y Hamburgo.

Los enfrentamientos más graves ocurrieron en Fráncfort, donde grupos de jóvenes enmascarados rompieron vitrinas y saquearon establecimientos comerciales. Algunos manifestantes lanzaron piedras, fuegos artificiales y cócteles Molotov contra los agentes, que respondieron con cañones de agua y gas pimienta.

La Policía retira a manifestantes de las vías del tranvía tras una protesta organizada por el movimiento “GenZ regelt!” (¡La generación Z se encarga!), en Berlín, el 31 de octubre de 2026. Las manifestaciones en Alemania se inspiran en movimientos similares de otros países europeos, como Francia e Italia, donde jóvenes han expresado su descontento con las élites políticas, a las que acusan de ignorar sus preocupaciones. (Foto: Ralf Hirschberger / AFP). Foto: AFP

La Policía calificó los hechos como “motines violentos” y reportó varios uniformados heridos. Una tienda de armas fue saqueada y las autoridades detuvieron a un sospechoso, al que le decomisaron dos armas. El diario alemán Bild también informó sobre saqueos en establecimientos de calzado deportivo y perfumes.

En Berlín, los manifestantes lanzaron botellas y huevos, mientras que en Hamburgo levantaron barricadas incendiarias. Entre las consignas se escucharon críticas al canciller Friedrich Merz y exigencias de cambios en las políticas económicas.

París en tensión: Enfrentamientos entre policía y manifestantes fueron registrados durante protestas

Las protestas también cuestionan el aumento del gasto militar alemán y un programa de servicio voluntario que, según sus detractores, podría abrir el camino al restablecimiento del servicio militar obligatorio.

“La situación de los jóvenes es precaria y, aun así, siguen sin ser escuchados”, afirmó Veronika Dinter, portavoz del movimiento, citada por AFP.

Un auto incendiado en las protestas contra el costo de vida y la educación en París, Francia, el sábado 31 de octubre de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva) Foto: AP Photo/Emma Da Silva

Disturbios en más países

Los disturbios también llegaron a Suiza, donde manifestaciones no autorizadas terminaron en enfrentamientos con la Policía de Zúrich y Basilea.

En Zúrich, centenares de participantes levantaron barricadas con contenedores y bicicletas, incendiaron un vehículo y causaron daños en establecimientos comerciales. La Policía utilizó cañones de agua y proyectiles de goma para dispersarlos. Dos jóvenes fueron detenidos, según informó la radiotelevisión pública suiza SRF.

En Basilea, unas 150 personas marcharon por el centro de la ciudad antes de que se registraran incendios de barricadas y alteraciones del transporte público.

Mientras tanto, Francia vivió su tercer sábado consecutivo de movilizaciones contra el alto costo de la vida, con cientos de miles de participantes y disturbios aislados.

Las protestas muestran un creciente malestar juvenil en varios países europeos, aunque las demandas y los grupos convocantes presentan diferencias entre ciudades.