La ciudad alemana que tiene uno de los mercados navideños más conocidos de Europa

En Alemania, la Navidad tiene una de sus expresiones más conocidas en Núremberg, una ciudad de Baviera que cada año recibe visitantes interesados en conocer uno de los mercados navideños más tradicionales de Europa. Se trata del Christkindlesmarkt, una celebración que tiene lugar en el centro histórico y cuya historia se remonta a varios siglos atrás.

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El mercado se instala principalmente en la plaza Hauptmarkt, ubicada en el casco antiguo de la ciudad. Allí se distribuyen cerca de 180 puestos de madera decorados con telas rojas y blancas, en los que comerciantes ofrecen alimentos, adornos, juguetes y diferentes artículos relacionados con la Navidad.

Una de las características de este evento es que conserva buena parte de las tradiciones locales. Entre los productos que más llaman la atención se encuentran las figuras artesanales, los adornos para los árboles, las velas y los artículos elaborados por comerciantes de la región.

Los puestos del Christkindlesmarkt ofrecen adornos navideños, artesanías, juguetes y productos gastronómicos típicos de la región de Baviera. Foto: Getty Images

La gastronomía también ocupa un lugar importante durante el recorrido. Los visitantes pueden encontrar el tradicional Lebkuchen, un tipo de galleta de jengibre característica de Núremberg, que suele prepararse con especias, frutos secos y otros ingredientes. También se ofrecen las famosas salchichas de Núremberg, conocidas como Nürnberger Rostbratwürste, que se sirven asadas y en diferentes presentaciones.

Otro producto representativo son los Zwetschgenmännle, pequeñas figuras elaboradas con ciruelas secas, frutos secos y otros elementos naturales. Estas creaciones artesanales hacen parte de las costumbres navideñas de la ciudad y suelen utilizarse como adornos o regalos.

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Una tradición con varios siglos de historia

Aunque no existe una fecha exacta que permita establecer el origen del mercado, uno de los primeros registros documentales del Christkindlesmarkt corresponde a 1628. Desde entonces, la celebración se ha consolidado como uno de los acontecimientos más reconocidos de la temporada navideña alemana.

La inauguración también tiene una particularidad: tradicionalmente está a cargo del Christkind, un personaje que representa al Niño Jesús y que forma parte de las costumbres navideñas de la región. Su aparición desde el balcón de la iglesia de Nuestra Señora marca el inicio oficial de las actividades.

El mercado navideño de Núremberg es uno de los más tradicionales de Europa y cada año reúne a visitantes de diferentes países en el centro histórico de la ciudad alemana. Foto: Getty Images

El mercado suele abrir sus puertas desde finales de noviembre hasta el 24 de diciembre. Por esta razón, quienes planean visitar Núremberg durante la temporada deben consultar las fechas y horarios de cada edición.