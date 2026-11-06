¿Por qué debería tomar una fotografía de su maleta en el aeropuerto antes de viajar?

Antes de entregar el equipaje en el mostrador de una aerolínea, tomar una fotografía de la maleta puede ser una medida útil para evitar inconvenientes durante un viaje. Aunque es un paso que muchos pasajeros pasan por alto, esta imagen puede servir como evidencia en caso de pérdida, demora o daños en el equipaje.

La ciudad alemana que tiene uno de los mercados navideños más conocidos de Europa

La principal razón para hacerlo es contar con un registro visual de las condiciones en las que se encontraba la maleta antes de entregarla a la aerolínea. Si al llegar al destino aparece con golpes, ruedas rotas, cierres dañados o alguna otra afectación, la fotografía puede ayudar a demostrar que esos daños no estaban presentes antes del vuelo.

También puede ser de utilidad cuando se presenta una confusión con el equipaje en las bandas de recogida. En ocasiones, varias maletas tienen características similares, por lo que una fotografía permite identificar con mayor facilidad el modelo, el color, el tamaño y otros detalles particulares, como etiquetas, cintas o adhesivos.

Hay recomendaciones que ayudan a prevenir que las maletas de viaje se pierdan en el aeropuerto. Foto: Getty Images

En caso de que la maleta no aparezca al llegar al destino, la imagen también puede facilitar el proceso de búsqueda. El personal de la aerolínea podrá tener una referencia más precisa del equipaje que debe localizar, especialmente si se trata de una maleta de un color o diseño poco común.

¿Qué otras recomendaciones se deben tener en cuenta?

Además de tomar una fotografía de la maleta, es importante conservar el comprobante de equipaje que entrega la aerolínea al momento de registrarlo. Este documento contiene un número de identificación que permite hacer seguimiento a la pieza durante el proceso de transporte.

¿Planea viajar de Bogotá a Girardot? Este es el número de peajes del recorrido

Otra recomendación es fotografiar la etiqueta que se adhiere al equipaje y verificar que los datos del destino sean correctos. También conviene guardar una imagen del estado de la maleta desde diferentes ángulos, especialmente si tiene características que permitan distinguirla de otras.

Si el equipaje se pierde, no llega a tiempo o presenta daños, el pasajero debe acudir al personal de la aerolínea antes de abandonar el aeropuerto y reportar lo sucedido. Es importante solicitar el registro correspondiente y conservar los documentos relacionados con el reclamo.

A la hora de empacar maleta es clave tener claridad de algunos aspectos que pueden afectar el viaje. Foto: Getty Images

La fotografía no garantiza que la aerolínea responda por cualquier inconveniente ni reemplaza los procedimientos establecidos para presentar una reclamación. Sin embargo, contar con este registro puede facilitar la identificación del equipaje y aportar información útil al momento de demostrar en qué condiciones fue entregado.