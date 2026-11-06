Un tesoro colonial en Cundinamarca: así es el único pueblo del departamento declarado patrimonio nacional

Colombia cuenta con una gran riqueza patrimonial gracias a su historia, la diversidad de sus culturas y la influencia de diferentes épocas, especialmente la Colonia, que dejó huellas en la arquitectura, las tradiciones y las costumbres de numerosos territorios.

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Esta herencia se refleja en los 18 pueblos que hacen parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia y del cual forma parte Villa de Guaduas, el único lugar de Cundinamarca, seleccionado por su valor histórico, cultural, arquitectónico y turístico, y por conservar elementos que permiten conocer la identidad y las raíces del país.

Este es un destino ubicado a solo tres horas de Bogotá que vale la pena conocer en una escapada de fin de semana. Este territorio ocupa un lugar especial en la historia colombiana, pues sus calles y construcciones han sido escenario de acontecimientos importantes para el país.

Guaduas es reconocido por su riqueza arquitectónica. Foto: Getty Images

Además, allí nació Policarpa Salavarrieta, una de las figuras más representativas de la Independencia, recordada popularmente como La Pola. Quienes llegan hasta allí pueden recorrer un poblado que conserva buena parte de su herencia colonial, con calles empedradas y viviendas de fachadas blancas, adornadas con puertas y ventanas de madera.

Sitios de interés

Su oferta patrimonial incluye lugares emblemáticos como la Plaza de la Constitución, la Catedral de San Miguel Arcángel; el antiguo Convento de la Soledad, donde hoy funciona la Alcaldía; la Casa de Policarpa Salavarrieta, declarada Monumento Nacional, y el Patio del Moro, que alberga el Museo de Artes y Tradiciones.

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La arquitectura de Guaduas también permite reconstruir parte de la historia del territorio. De acuerdo con la Red Turística de Pueblos Patrimonio, el municipio se desarrolló sobre el antiguo Camino Real que comunicaba a Honda con Santafé, una ruta de gran importancia durante la Colonia.

Este pueblo ha recibido diferentes distinciones por su riqueza histórica. Entre ellas sobresale la declaratoria de su Centro Histórico como Monumento Nacional en 1959, reconocimiento que hoy corresponde a la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC).

Guaduas es un destino perfecto para una escapada de fin de semana. Foto: Getty Images

¿Qué hacer en Guaduas?

Más allá de su centro histórico y sus construcciones coloniales, Guaduas cuenta con atractivos naturales y lugares de interés en sus alrededores. Uno de ellos es la Piedra Capira, un mirador natural desde el que se obtiene una panorámica del valle del río Magdalena y de buena parte del paisaje regional. Cuando hay buen clima, desde este punto es posible contemplar los nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima.

Otra alternativa es recorrer el Camino Real, una antigua ruta que tuvo un papel fundamental en la comunicación y el transporte durante la época colonial y los primeros años de la República. Guaduas fue un punto estratégico de paso y descanso para los viajeros. Algunos de sus tramos empedrados todavía se conservan y permiten seguir las huellas de personajes históricos como José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas.

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Cabe destacar que los municipios que integran la Red Turística de Pueblos Patrimonio se distinguen por preservar construcciones de especial valor arquitectónico, tradiciones culturales, expresiones gastronómicas y entornos naturales representativos.