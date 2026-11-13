Las cuadrillas de San Martín, la cita turística del puente festivo en el Meta

El Meta se prepara para vivir uno de los fines de semana más importantes para su cultura y turismo. Este puente festivo, miles de visitantes tendrán la oportunidad de conocer una de las manifestaciones tradicionales más antiguas y representativas de Colombia: las cuadrillas de San Martín, un espectáculo ecuestre que, después de 291 años de historia, continúa siendo símbolo de identidad y orgullo para los llaneros.

La cita será el domingo, 15 de noviembre, a partir de las 2:00 de la tarde, en la Plaza de cuadrillas Gabino de Balboa, donde 48 jinetes protagonizarán una puesta en escena que conserva una tradición iniciada en 1735 y reconocida como patrimonio cultural de la nación.

El espectáculo reúne a cuatro grupos de doce jinetes, conocidos como Galanes, Moros, Guahibos y Cachaceros, que desarrollan diez juegos ecuestres en los que la destreza de los caballos, las figuras y los movimientos coordinados recrean una tradición cargada de historia. Más que una exhibición de habilidades sobre el caballo, las cuadrillas representan una expresión viva de la memoria y la identidad del municipio.

Puente festivo: el municipio cerca de Bogotá que estará de fiesta el fin de semana; conquista con sus termales

Esta celebración será el momento central del 59.º Festival Internacional Folclórico y Turístico del Llano, que durante estos días convertirá a San Martín en uno de los principales escenarios de la cultura del oriente colombiano. La programación incluye música llanera, joropódromo, cabalgatas, competencias de coleo, desfiles, encuentros culturales y conciertos.

Seguridad

La expectativa por la llegada de turistas también está acompañada de un dispositivo especial de seguridad y movilidad. La Gobernación del Meta, en coordinación con la fuerza pública y las autoridades de tránsito, dispondrá de un operativo integrado por 12.000 uniformados para acompañar las actividades turísticas en los municipios, las vías y los lugares de mayor concentración de visitantes.

En los principales corredores viales, 170 uniformados de la Policía de Carreteras y agentes de tránsito estarán encargados de regular la movilidad, realizar controles preventivos y orientar a los conductores.

Las Cuadrillas de San Martín. Foto: Gobernación del Meta.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, destacó que estas celebraciones representan una oportunidad para mostrar la riqueza cultural del departamento, fortalecer su actividad turística y generar ingresos para miles de familias.

“Quiero invitar a todos los colombianos y a quienes nos visitan desde el exterior a conocer una tradición que nos llena de orgullo: las cuadrillas de San Martín. Son 291 años de historia, cultura e identidad que este fin de semana queremos compartir con el país. En el Meta encontrarán paisajes maravillosos, una gastronomía excepcional, hoteles y alojamientos preparados para recibirlos y, sobre todo, la hospitalidad de nuestra gente”, afirmó la mandataria.

Otros eventos

La oferta cultural del Meta durante el puente festivo no se limitará a San Martín. Otros municipios tendrán programaciones especiales que permitirán a los visitantes recorrer diferentes territorios y conocer sus expresiones folclóricas.

El destino colombiano que se viste de Navidad y permite recorrer 7 pueblos en un solo lugar

En Castilla La Nueva se realizarán, entre el 13 y el 16 de noviembre, el XVIII Festival de Tradiciones Campesinas y el XXX Festival de Cultura Llanera. La agenda contempla presentaciones musicales y actividades para exaltar las raíces campesinas y las manifestaciones culturales de la región.

Por su parte, Vista Hermosa será escenario, del 13 al 15 de noviembre, del III Festival por la Paz, Vida y Reconciliación, que tendrá música, actividades culturales, competencias de coleo y motocross. Mapiripán también se sumará a la celebración con La Mapiripana, como parte de su programación festiva de noviembre.

A estos encuentros se suma una oferta turística que permanece disponible durante todo el año. Los visitantes podrán disfrutar de recorridos por escenarios naturales, paisajes rurales, experiencias culturales, artesanías y actividades para compartir en familia.

Las Cuadrillas de San Martín. Foto: Gobernación del Meta.

La gastronomía será otro de los grandes atractivos. La mamona, los amasijos, las preparaciones tradicionales y los productos del campo hacen parte de una experiencia que permite conocer la identidad llanera a través de sus sabores. Además, el departamento cuenta con hoteles, fincas turísticas, alojamientos rurales y diferentes establecimientos de hospedaje para recibir a quienes decidan prolongar su estadía.