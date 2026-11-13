Puente festivo: el municipio cerca de Bogotá que estará de fiesta el fin de semana; conquista con sus termales

En este puente festivo hay diversidad de planes para hacer y uno de ellos está muy cerca de Bogotá. En Chocontá se realiza una nueva edición de sus ferias y fiestas, un evento que llena de alegría al municipio y llama a los turistas a disfrutar de una variada programación.

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Este municipio destaca por sus montañas, valles y escenarios naturales que conforman un paisaje atractivo para quienes buscan vivir una experiencia diferente y disfrutar de actividades al aire libre. Su clima fresco y la tranquilidad de sus alrededores lo convierten en una alternativa para una escapada de fin de semana.

Sin embargo, este fin de semana este destino destacará por la música, las muestras gastronómicas y culturales, las exposiciones agropecuarias, las cabalgatas, los concursos campesinos y las presentaciones musicales con géneros tropicales y norteños, que se llevan a cabo desde este viernes 13, hasta el lunes 16 de noviembre.

Quienes se animen a visitar este destino, ubicado a 73 kilómetros de Bogotá, se encuentran con un lugar que cautiva con su clima frío, su espíritu campesino y su encanto colonial.

De acuerdo con la plataforma De Tour, de la Gobernación, está rodeado de lagunas, cultivos y paisajes que invitan al sosiego, es un destino perfecto para el turismo rural, cultural y de naturaleza. Sus calles evocan historias de antaño y su gente conserva tradiciones que dan vida a la identidad local.

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Encantos de Chocontá

Uno de sus principales atractivos es el Embalse del Sisga, un importante escenario paisajístico y ecológico de la región. Allí los visitantes pueden contemplar el paisaje, practicar actividades como kayak, paddleboarding y pesca deportiva, además de organizar jornadas de camping y pícnic en sus alrededores.

Otra de las experiencias que ofrece Chocontá es el turismo de bienestar. En el municipio se encuentran los Termales Los Volcanes, un complejo que dispone de cuatro piscinas cuyas aguas alcanzan temperaturas entre los 38 y 42 grados centígrados. El lugar también cuenta con una cámara de vapor termal natural que, de acuerdo con su página oficial, es única en la región.

Termales Los Volcanes es uno de los atractivos para no perderse en Chocontá. Foto: Gobernación de Cundinamarca/API.

Para quienes prefieren caminar y explorar los paisajes rurales, el Cerro del Choque ofrece espacios para el senderismo y el contacto con la naturaleza. A este recorrido se suman otros sitios de interés, como las piedras de Guanguita y los monolitos de Hatofiero, que hacen parte de las rutas turísticas promovidas por la administración municipal.

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Se dice que la gastronomía es uno de los grandes motivos para visitar Chocontá. El municipio es conocido como la ‘capital fresera’ por su tradición en el cultivo de esta fruta, protagonista de diferentes preparaciones locales. Por eso, probar las tradicionales fresas con crema, así como otros postres y productos elaborados a partir de ellas, es casi una parada obligatoria para quienes llegan a descubrir los sabores de este destino cundinamarqués.