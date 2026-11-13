Bogotá se viste de cultura con la celebración de la Noche de Museos, un evento que incluye exposiciones, visitas guiadas, encuentros con especialistas, talleres y actividades nocturnas para descubrir el patrimonio y las expresiones artísticas de la ciudad.

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La programación central tendrá lugar este viernes, 13 de noviembre, y de esta formarán parte más de 80 museos, galerías y espacios culturales que participarán en la VII Noche de Museos de Bogotá y la IV Noche Iberoamericana de Museos, con apertura gratuita y horarios extendidos.

La jornada, organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), llegará a 14 localidades bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”.

La agenda busca convertir estos espacios en escenarios de encuentro, intercambio y reconocimiento de la diversidad. Además, la capital colombiana se conectará con instituciones culturales de otros 12 países iberoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, España, México, Perú y Portugal.

La Noche de los Museos tendrá diversidad de actividades con una variada programación. Foto: Alcaldía de Bogotá/API.

Durante la celebración habrá talleres, exposiciones, recorridos por lugares patrimoniales, presentaciones musicales e intervenciones artísticas. Entre las actividades sobresale la exposición colectiva “Símbolos de abundancia”, que se realizará en la Galería Santa Fe desde las 6:00 p. m. Los asistentes podrán participar en la elaboración de fanzines y la creación de escudos comunitarios.

La cartelera también incluye la presentación “Me tragué la noche y se hizo cumbia”, de Estefanía López, una propuesta que combina música, cuerpo y memoria. El espectáculo tendrá lugar a las 6:00 p. m. en la Casa de los Siete Balcones, sede del Museo de Bogotá.

Quienes deseen aprovechar la Noche de Museos podrán organizar sus recorridos por sectores con una amplia oferta cultural, como La Candelaria, La Macarena y Teusaquillo. Se recomienda consultar previamente los horarios y actividades de cada establecimiento, pues algunos espacios comenzarán a recibir visitantes desde las 4:00 p. m.

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Estos son algunos de los museos que harán parte de la programación de este evento cultural:

Claustro de San Agustín

Carrera 8 #7-21.

Entrada libre.

10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Servicio Geológico Colombiano - Museo Geológico Nacional

Diagonal 53 #34-53.

Entrada libre.

6:00 p. m. a 9:00 p. m.

Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional

Carrera 66 #24–09.

Entrada libre.

2:00 p. m. a 8:00 p. m.

Casa Museo Caldas

Carrera 8 #6C-73.

Entrada libre.

5:00 p. m. a 8:00 p. m.

Casa Museo Quinta de Bolívar

Calle 21 #4a-30 este.

Entrada libre.

1:00 p. m. a 9:00 p. m.

La Noche de los Museos es una oportunidad para acercarse a la cultura. Foto: Alcaldía de Bogotá/API.

Museo de la Independencia Casa del Florero

Carrera 7 #11-28.

Entrada libre.

1:00 p. m. a 9:00 p. m.

Museo Arqueológico Musa

Carrera 6 #7-43.

Entrada libre.

4:00 p. m. a 9:00 p. m.

Museo de Arte Miguel Urrutia (Mamu)

Calle 11 #4-21.

Entrada libre.

6:00 p. m. a 9:00 p. m.

Museo Casa de Moneda

Calle 11 #4-93.

Entrada libre.

6:00 p. m. a 9:00 p. m.

Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán (antigua Clínica Central)

Calle 12b #4-40.

Entrada libre.

6:00 p. m. a 10:00 p. m.

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Instituto Caro y Cuervo

Calle 4 #22-61.

Entrada libre.

6:00 p. m. a 9:00 p. m.

Museo de Arte Unal

Carrera 30 #45-03, Ed. 317.

Entrada libre.

5:00 p. m. a 8:00 p. m.

El Museo de Chircales se une a la programación de la Noche de los Museos. Foto: Alcaldía de Bogotá/API.

Museo de Historia Natural - Universidad Pedagógica Nacional

Calle 72 #11-86.

Entrada libre.

4:00 p. m. a 7:30 p. m.

Museo Nacional de Colombia

Carrera 7 #28-66.

Entrada libre.

1:00 p. m. a 9:00 p. m.

Museo del Oro del Banco de la República

Carrera 6 #15-88.

Entrada libre.

4:30 p. m. a 9:00 p. m.

Museo Colonial

Carrera 6 #9-77.

Hasta las 9:00 p. m.

Museo Santa Clara

Carrera 8 #8-91.

Hasta las 8:00 p. m.

Museo Fuerzas Militares La Candelaria

Calle 10 #4-92.

Hasta las 9:00 p. m.

Museo Histórico de la Policía Nacional

Calle 9 #9-27.

Hasta las 10:00 p. m.

Observatorio Astronómico Nacional

Jardines del Palacio de Nariño.

Hasta las 8:00 p. m.

Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria