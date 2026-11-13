Bogotá se viste de cultura con la celebración de la Noche de Museos, un evento que incluye exposiciones, visitas guiadas, encuentros con especialistas, talleres y actividades nocturnas para descubrir el patrimonio y las expresiones artísticas de la ciudad.
La programación central tendrá lugar este viernes, 13 de noviembre, y de esta formarán parte más de 80 museos, galerías y espacios culturales que participarán en la VII Noche de Museos de Bogotá y la IV Noche Iberoamericana de Museos, con apertura gratuita y horarios extendidos.
La jornada, organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), llegará a 14 localidades bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”.
La agenda busca convertir estos espacios en escenarios de encuentro, intercambio y reconocimiento de la diversidad. Además, la capital colombiana se conectará con instituciones culturales de otros 12 países iberoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, España, México, Perú y Portugal.
Durante la celebración habrá talleres, exposiciones, recorridos por lugares patrimoniales, presentaciones musicales e intervenciones artísticas. Entre las actividades sobresale la exposición colectiva “Símbolos de abundancia”, que se realizará en la Galería Santa Fe desde las 6:00 p. m. Los asistentes podrán participar en la elaboración de fanzines y la creación de escudos comunitarios.
La cartelera también incluye la presentación “Me tragué la noche y se hizo cumbia”, de Estefanía López, una propuesta que combina música, cuerpo y memoria. El espectáculo tendrá lugar a las 6:00 p. m. en la Casa de los Siete Balcones, sede del Museo de Bogotá.
Quienes deseen aprovechar la Noche de Museos podrán organizar sus recorridos por sectores con una amplia oferta cultural, como La Candelaria, La Macarena y Teusaquillo. Se recomienda consultar previamente los horarios y actividades de cada establecimiento, pues algunos espacios comenzarán a recibir visitantes desde las 4:00 p. m.
Estos son algunos de los museos que harán parte de la programación de este evento cultural:
Claustro de San Agustín
- Carrera 8 #7-21.
- Entrada libre.
- 10:00 a. m. a 8:00 p. m.
Servicio Geológico Colombiano - Museo Geológico Nacional
- Diagonal 53 #34-53.
- Entrada libre.
- 6:00 p. m. a 9:00 p. m.
Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional
- Carrera 66 #24–09.
- Entrada libre.
- 2:00 p. m. a 8:00 p. m.
Casa Museo Caldas
- Carrera 8 #6C-73.
- Entrada libre.
- 5:00 p. m. a 8:00 p. m.
Casa Museo Quinta de Bolívar
- Calle 21 #4a-30 este.
- Entrada libre.
- 1:00 p. m. a 9:00 p. m.
Museo de la Independencia Casa del Florero
- Carrera 7 #11-28.
- Entrada libre.
- 1:00 p. m. a 9:00 p. m.
Museo Arqueológico Musa
- Carrera 6 #7-43.
- Entrada libre.
- 4:00 p. m. a 9:00 p. m.
Museo de Arte Miguel Urrutia (Mamu)
- Calle 11 #4-21.
- Entrada libre.
- 6:00 p. m. a 9:00 p. m.
Museo Casa de Moneda
- Calle 11 #4-93.
- Entrada libre.
- 6:00 p. m. a 9:00 p. m.
Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán (antigua Clínica Central)
- Calle 12b #4-40.
- Entrada libre.
- 6:00 p. m. a 10:00 p. m.
Instituto Caro y Cuervo
- Calle 4 #22-61.
- Entrada libre.
- 6:00 p. m. a 9:00 p. m.
Museo de Arte Unal
- Carrera 30 #45-03, Ed. 317.
- Entrada libre.
- 5:00 p. m. a 8:00 p. m.
Museo de Historia Natural - Universidad Pedagógica Nacional
- Calle 72 #11-86.
- Entrada libre.
- 4:00 p. m. a 7:30 p. m.
Museo Nacional de Colombia
- Carrera 7 #28-66.
- Entrada libre.
- 1:00 p. m. a 9:00 p. m.
Museo del Oro del Banco de la República
- Carrera 6 #15-88.
- Entrada libre.
- 4:30 p. m. a 9:00 p. m.
Museo Colonial
- Carrera 6 #9-77.
- Hasta las 9:00 p. m.
Museo Santa Clara
- Carrera 8 #8-91.
- Hasta las 8:00 p. m.
Museo Fuerzas Militares La Candelaria
- Calle 10 #4-92.
- Hasta las 9:00 p. m.
Museo Histórico de la Policía Nacional
- Calle 9 #9-27.
- Hasta las 10:00 p. m.
Observatorio Astronómico Nacional
- Jardines del Palacio de Nariño.
- Hasta las 8:00 p. m.
Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria
- Carrera 7 #6B-30.
- Entrada libre
- 9:00 a. m. a 8:00 p. m.