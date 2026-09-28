Colombia es un país con una amplia tradición religiosa que también se refleja en su patrimonio arquitectónico. A lo largo del territorio nacional se encuentran templos, basílicas, catedrales y santuarios que, además de ser espacios de fe y peregrinación, se han convertido en atractivos para quienes buscan conocer la historia, el arte y la arquitectura del país.

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Desde una catedral construida en las profundidades de una mina de sal hasta un santuario levantado sobre un cañón, estos lugares tienen diversidad de encantos que los hacen únicos. Estas son cinco alternativas que tienen los viajeros para visitar y conocer su belleza, según información de ProColombia.

Catedral de Sal de Zipaquirá

Muy cerca de Bogotá se encuentra uno de los escenarios religiosos más particulares del país: la Catedral de Sal de Zipaquirá, ubicada aproximadamente a 180 metros bajo tierra y construida en el interior de una antigua mina de sal. Se caracteriza por integrar elementos de arquitectura, arte y tradición religiosa en un espacio subterráneo.

La Catedral de Sal de Zipaquirá es uno de los templos más llamativos de Colombia. Foto: guillermo torres

Durante el recorrido, los visitantes pueden conocer las diferentes naves y espacios de la catedral, además de participar en visitas guiadas, una experiencia que se puede complementar con la ruta del minero, el muro de escalar y el Museo Monumental 180.

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Basílica del Señor de los Milagros, Buga

En Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, se encuentra uno de los principales destinos de peregrinación religiosa de Colombia: la Basílica del Señor de los Milagros, un templo que tardó 15 años en construirse.

Con 33 metros de altura y 80 metros de longitud, la edificación alberga la imagen del Santísimo Redentor, de 2,5 metros de altura, además de un reloj francés instalado en 1909. Una visita a este lugar permite acercarse tanto a la tradición religiosa de Buga como a su patrimonio arquitectónico.

Fachada de la Basílica del Señor de Los Milagros, en Buga. Foto: Getty Images

Catedral Santa Catalina de Alejandría, Cartagena

En pleno corazón de la ciudad amurallada se encuentra la Catedral Basílica Metropolitana de Santa Catalina de Alejandría, uno de los templos más representativos del centro histórico de Cartagena.

Catedral Santa Catalina de Alejandría, en Cartagena. Foto: Getty Images

La edificación sobresale por su cúpula y sus fachadas de piedra. Su arquitectura está marcada por los principios del Renacimiento español, con influencias de los estilos herreriano y manierista. Además de conocer el templo, los viajeros pueden recorrer sus alrededores, contemplar el reloj de sol ubicado en uno de sus costados y apreciar la iluminación nocturna del sector.

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Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas, Nariño

En medio de las montañas de Nariño se levanta uno de los templos más llamativos e icónicos del país: el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas, un lugar que está relacionado con la historia de la aparición de la imagen de la Virgen del Rosario sobre una piedra de laja, un acontecimiento que, según la tradición, ocurrió en 1754.

El Santuario Nuestra Señora de Las Lajas es uno de los destinos preferidos por quienes practican el turismo religioso. Foto: Getty Images

Esta Basílica sobresale por su arquitectura gótica en piedra gris y blanca, integrada al paisaje del cañón del río Guáitara. Su ubicación, sobre el abismo y entre las montañas, hace que el santuario sea también uno de los escenarios turísticos más particulares de Colombia.

Catedral Metropolitana de Medellín

La Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María, es otra de las grandes referencias del patrimonio religioso colombiano. Para su construcción se utilizaron aproximadamente 1.120.000 ladrillos macizos, característica que la convirtió en la catedral más grande de Latinoamérica construida con ladrillo cocido.

Catedral Metropolitana de Medellín. Foto: Instagram @parroquialacatedraldemedellin

El templo, reconocido como Monumento Nacional de Colombia en 1982, destaca por sus dimensiones y por su arquitectura de estilo neoclásico. En su interior se pueden apreciar sus grandes naves, capillas laterales, esculturas y diferentes elementos artísticos.