El municipio antioqueño que busca consolidarse como destino internacional de turismo religioso

Antioquia se ha consolidado como un destino nacional e internacional de peregrinación que cautiva a sus visitantes, tanto nacionales como extranjeros, con su potencial patrimonial y cultural. El departamento alberga imponentes templos y monumentos que forman parte esencial de la historia de sus municipios.

Por esta razón, uno de los planes más recomendados para hacer en esta región de Colombia es recorrer su tradicional ruta religiosa, un recorrido que invita a visitar distintos pueblos que honran a figuras consideradas patronos o protectores de sus territorios a lo largo del tiempo.

Entre esos destinos se encuentra el municipio de Rionegro en representación del oriente antioqueño. Este pueblo cuenta con un museo de arte religioso que guarda majestuosas obras del siglo XVI, motivo por el que es considerado como uno de los más importantes de del país, señala el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Gracias a este sitio de interés, la población se encuentra enfocada en posicionarse como un referente internacional en turismo religioso, luego de recibir la visita oficial del delegado para Colombia de la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso, Wilder López, quien además funge como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Buga.

Según informó el medio local Mi Oriente, la visita, realizada en el marco de la estrategia de promoción turística de la Alcaldía de Rionegro, tuvo como propósito validar y reconocer el potencial cultural, histórico y espiritual del municipio, con el fin de incluirlo en la lista global de ciudades destacadas en turismo religioso.

Para ello, el delegado nacional realizó un recorrido por distintos sitios emblemáticos del pueblo, acompañado por representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Oficina de Turismo de Rionegro, líderes comunitarios y custodios de las tradiciones religiosas.

Durante la actividad se incluyeron templos históricos, capillas rurales, rutas devocionales y otros espacios de religiosidad popular, entre ellos este museo.

Rionegro, más cerca de alcanzar una nueva meta

Como resultado de este recorrido, se logró evidenciar la riqueza patrimonial y espiritual del municipio, además de su capacidad para recibir a visitantes nacionales y extranjeros interesados en vivir este tipo de experiencias turísticas con significado cultural y de fe.

Así las cosas, el delegado de la Red Mundial destacó que “Rionegro cuenta con condiciones favorables para ser parte de esta ruta internacional, lo que representaría una vitrina global de promoción, formación y desarrollo turístico sostenible”.

Estas declaraciones dieron una luz de esperanza ante la nueva meta que estaría a punto de alcanzar esta población. Por ahora, el proceso continúa en fase de evaluación técnica, y se espera que durante el primer trimestre de 2026 se conozca el resultado oficial de la postulación.