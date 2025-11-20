Suscribirse

Turismo

Medellín celebró el cumpleaños número 168 de su árbol más antiguo: conozca cuál es y dónde se encuentra

La capital antioqueña alberga 697 árboles patrimoniales, de los cuales 125 son considerados históricos por el valor ambiental que resguardan.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
20 de noviembre de 2025, 2:07 p. m.
Medellín, Colombia
Este árbol es considerado una huella viva de la historia de la ciudad. | Foto: Créditos: Alcaldía de Medellín / API

Desde la Alcaldía de Medellín celebraron con orgullo el cumpleaños número 168 del árbol más antiguo de la ciudad: una ceiba imponente que se encuentra ubicada sobre la margen derecha de la quebrada Santa Elena, a la altura de la avenida La Playa.

Este ejemplar, que se puede apreciar desde la avenida Oriental, fue declarado oficialmente por la Administración Distrital como un símbolo de vida, historia y patrimonio natural de la capital antioqueña, que actualmente alberga 697 árboles patrimoniales. De ellos, 125 son reconocidos como históricos por su valor ambiental.

Contexto: Tres preparaciones de la comunidad wayúu que podría probar durante su viaje a La Guajira

Así se celebró el cumpleaños del árbol más antiguo de Medellín

De acuerdo con la misma entidad, en el marco de esta celebración que causó gran emoción en la comunidad, se instaló una placa con el ánimo de identificar este ejemplar como el árbol patrimonial más antiguo de Medellín. En ella se puede ser su nombre y una breve descripción de lo que ha sido su historia, luego de haber sido sembrado en 1857.

“Hay árboles que no dan sombra, sino memoria”, es la frase que resalta en la placa, antes de destacar que ha sido testigo, símbolo y raíz viva de una ciudad que florece con el tiempo durante casi dos siglos de historia y transformación. “Mírala, salúdala; porque en este árbol no solo hay historia, también hay esperanza”, concluye el texto.

Medellín, Colombia
Placa del árbol más antiguo de Medellín | Foto: Créditos: Alcaldía de Medellín / API

Además de instalar esta placa, el Distrito adecuó a su alrededor un jardín con flores amarillas y plantas ornamentales que resaltan su belleza y facilitan que transeúntes y visitantes lo identifiquen con facilidad.Durante la jornada, un artista de la Secretaría de Cultura le dedicó un poema y la comunidad se sumó a un acto simbólico de cuidado al regarlo, reafirmando así su compromiso con la naturaleza en la ciudad.

“Cada árbol patrimonial es una huella viva de nuestra historia. Esta ceiba nos recuerda que el patrimonio natural también cuenta la memoria de Medellín y cuidarla es un acto de amor por la vida y por nuestra ciudad”, destacó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.

Contexto: Cuatro parques temáticos para visitar en el Eje Cafetero, además del Parque del Café; son encantadores para ir en vacaciones

La importancia de proteger los árboles patrimoniales

Más allá de embellecer la ciudad, estos árboles son esenciales para respirar una mejorar calidad de aire, disfrutar un ambiente fresco y, como si fuera poco, sirven de refugio para aves y otras especies.

Teniendo en cuenta esto, la capital antioqueña se ha convertido en un referente nacional e internacional por sus políticas de protección arbórea, que la han llevado a conservar ejemplares emblemáticos como los guayacanes, que se pueden ver en el barrio Prado.

Medellín, Colombia
Comunidad de Medellín celebrando los 168 años del árbol más antiguo de la ciudad. | Foto: Créditos: Alcaldía de Medellín / API

También se encuentran los árboles centenarios del parque de Bolívar o el piñón de oreja de la antigua fonda El Jordán, en Robledo, los cuales hacen parte del legado natural que hoy en día es símbolo de memoria en la ciudad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Temblor en Colombia hoy jueves, 20 de noviembre: la tierra no deja de moverse en el país

2. Cruz Roja Colombiana aclara que reducción de presupuesto no le afecta y reafirma su compromiso de ayudar a las personas

3. Inesperada reacción del dueño de Miss Universo al ver a Miss Colombia en pasarela; fue captado en pleno evento

4. La TSA cobraría una tarifa para pasar por los controles de los aeropuertos de Estados Unidos, si no cuenta con estos documentos

5. Procuraduría se pronuncia otra vez sobre proceso de elección de contralor de Cali y advierte graves riesgos jurídicos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en AntioquiaDestinosViajeros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.