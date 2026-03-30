Semana Santa en Boyacá: este destino le da la bienvenida a los viajeros con estrategia turística y cultural

Boyacá es reconocido como uno de los destinos más acogedores del país, pero donde también el turismo religioso cobra mucha importancia debido a la fuerte tradición católica de sus habitantes.

Estiman que cerca de seis millones de viajeros se movilizarán durante la Semana Santa; estos son los principales destinos

Para la celebración de la Semana Santa de este año, las autoridades departamentales y municipales trabajan bajo el lema “Siente, cree, vive”, con el que invitan a los colombianos y visitantes de todas partes del mundo a vivir unos días diferentes e inolvidables, donde la fe, la cultura y la calidez humana se unen en una programación que inició este domingo 29 de marzo y se extiende hasta el próximo 5 abril de 2026.

De acuerdo con información de la Gobernación, la agenda incluye procesiones, música sacra, teatro en vivo, cine, foros y presentaciones de la Banda Sinfónica Nacional en Sogamoso y Paipa, además de conciertos de la Escuela de Música de la Gobernación de Boyacá en distintos municipios del departamento.

Tunja es uno de los destinos para visitar en esta Semana Santa en Boyacá. Foto: Getty Images

El gobernador Carlos Amaya indicó que se espera que se movilicen más de un millón de vehículos hacia el departamento, con un incremento significativo en la llegada de turistas internacionales.

Boyacá ofrece una experiencia de fe, arte e historia que todo viajero puede disfrutar, mientras se deleita también con su riqueza natural enmarcada por lindos pasiajes, montañas, páramos y valles.

Amplia oferta religiosa

En el segmento religioso este departamento cuenta con más de 140 iglesias que adornan las plazas y parques de sus 123 municipios. Muchas de ellas son consideradas como tesoros arquitectónicos y monumentos nacionales por sus hermosos diseños influenciados por la época colonial, lo que le agrega valor a la visita.

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Cada uno de estos templos organiza diferentes eventos como procesiones, misas y representaciones musicales, entre otras, para conmemorar la Semana Santa con habitantes y turistas.

Hay municipios que tradicionalmente son muy llamativos para quienes practican el turismo religioso. Uno de ellos es Tunja, en donde destacan actividades como la Procesión del Santo Sepulcro y el Viacrucis, que se realizan el Viernes Santo.

Chiquinquirá es uno de los municipios con mayor vocación católica de Colombia. Foto: Getty Images

Según la Gobernación, todos los municipios tienen lista una variada programación que los convierte en destinos perfectos para visitar y además de vivir momentos de reflexión, es posible disfrutar de su agenda cultural, gastronomía y destinos turísticos para toda la familia.

Dispositivo de seguridad

En materia de seguridad, las autoridades han dispuesto de un operativo puesto en marcha por la Policía Nacional y el Ejército. Más de 4.000 uniformados harán presencia en en el departamento con el fin de mantener el orden.

En el caso de Tunja y los 14 municipios del área metropolitana, el dispositivo contempla más de 600 policías que acompañarán las actividades religiosas y turísticas.