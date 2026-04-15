“Cifra aterradora”: Bogotá se acerca a 350.000 animales abandonados sin acciones efectivas, denuncia concejal

El concejal Julián Sastoque encendió las alarmas sobre la creciente problemática de animales en condición de calle en Bogotá, tras revelar detalles de una licitación pública por más de 3.800 millones de pesos abierta por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

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El proceso busca garantizar la esterilización de perros y gatos, pero, según el cabildante, resulta insuficiente frente a la magnitud del fenómeno.

De acuerdo con las proyecciones citadas por Sastoque, para 2026 la ciudad podría alcanzar cerca de 350.000 animales deambulantes, una cifra que calificó como “absolutamente aterradora” y que, advirtió, debe ser atendida con la máxima seriedad por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y las alcaldías locales.

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Muchos de los perros que deambulan por las calles en Bogotá fueron abandonados. Foto: IDPYBA

El concejal señaló que el incremento responde a factores como la tenencia irresponsable, el abandono y la reproducción no controlada, lo que configura un problema de salud pública en expansión.

El crecimiento ha sido acelerado. Mientras en 2022 se tenía registro de 66.447 perros, las cifras actuales muestran una tendencia exponencial que, sin medidas contundentes, podría desbordar la capacidad institucional.

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Perros callejeros Foto: Getty Images/iStockphoto

En este contexto, Sastoque lanzó fuertes críticas contra la gestión de las alcaldías locales. Según su investigación, nueve de las 20 localidades no reportaron una sola esterilización durante 2026, mientras que otras seis no alcanzan siquiera el 50 por ciento de cumplimiento, lo que evidencia, según dijo, una preocupante negligencia administrativa.

A esto se suma el rezago en las metas del propio IDPYBA. El Plan Distrital de Desarrollo fijó un objetivo de 174.241 esterilizaciones, pero el avance reportado apenas llega al 38,2 por ciento, lo que incrementa la presión sobre las nuevas estrategias que adopte la entidad.

Los perros siempre están en busca de amor. Hay que protegerlos. Foto: IDPYBA

La Licitación Pública 001 de 2026, con una duración de ocho meses, contempla costos aproximados de $214.676 por procedimiento con microchip y $158.646 sin este dispositivo. Con estos valores, el alcance máximo sería de 24.252 esterilizaciones en lo que resta del año, una cobertura que, según Sastoque, está lejos de responder a la dimensión real del problema.

El llamado del concejal es a implementar medidas urgentes y coordinadas que permitan frenar la sobrepoblación animal, antes de que sus efectos sean aún más difíciles de contener en la ciudad.