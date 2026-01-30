Nación

Adres sí puede embargar giros directos a las IPS; está es la decisión de la Corte Suprema

La decisión identificó la diferencia que existe entre recursos públicos y giro directo.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 6:42 p. m.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión trascendental .
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión trascendental . Foto: 123RF

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión trascendental frente a la posibilidad de embargar los dineros que recibió una IPS por pagos de servicios prestados, a través de un giro directo del Sistema de Seguridad Social (Adres).

El caso empezó después de que una empresa salió favorecida con una tutela y medidas de protección para que una IPS les hiciera el pago de una deuda cercana a 500 millones de pesos.

Los magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte lo primero que hicieron fue identificar las diferencias que existen en la actualidad entre los recursos públicos que financian la salud, los cuales son inembargables, y el giro directo, la modalidad que utiliza la Adres para agilizar y facilitar el flujo de recursos entre las EPS y sus proveedores de servicios y tecnología en salud.

YouTube video J0hqEYbWLgI thumbnail

Por lo anterior, decidió:

Bogotá

Estas son las nuevas tarifas de los parqueaderos en Bogotá: solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para quedar en firme

Nación

Tres guerrilleros del ELN cayeron en operación del Ejército y la Policía en Arauca: esto se sabe

Nación

Ejército tiene acorralado a Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: preparan nueva operación en su contra

Cúcuta

Esta es la principal hipótesis del accidente de avión de Satena en Norte de Santander: lo que dicen desde la Aerocivil

Nación

Mujeres buscadoras de personas desaparecidas ahora son sujetos de protección especial; decreto reconoce su labor

Nación

Radican queja disciplinaria para investigar a Laura Sarabia por presuntas presiones en nombramientos de la Superintendencia de Salud

Barranquilla

Graves amenazas de muerte recibe el alcalde de Sabanagrande, Atlántico: pide protección al Gobierno

Nación

Carlos Ramón González rompe su silencio y cuestiona acusación de la Fiscalía: “Está llena de absurdos y mentiras”

Nación

Defensa de Carlos Ramón González pidió que no se le llame “prófugo de la justicia” a su cliente

Nación

Facundo Castillo, exgobernador de Arauca, fue acusado ante la Corte Suprema por millonario desfalco en contrato de obra

“La inembargabilidad que protege y resguarda los recursos del sistema general de seguridad social en salud se justifica por la necesidad de preservarlos hasta que cumplan su destinación específica, es decir, la prestación de los servicios de salud. Mas, una vez la Adres materializa el giro directo en favor de las IPS como pago y contraprestación por servicios y tecnologías ya prestados, con fundamento y origen en contratos de prestación de servicios de salud celebrados con la EPS, el objetivo constitucional y legal de los recursos se ha cumplido, por lo que dichos pagos pueden ser cautelados sin desconocer la protección que gobierna mientras los recursos permanecen dentro del sistema”.

Desde el alto tribunal explicaron que permitir que los recursos públicos no se puedan embargar cuando ya están en las cuentas de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud terminaría afectado y desprotegiendo a los acreedores que trabajar por medios de los pagos de obligaciones por parte de esas IPS.

Esta fue la declaración de Gustavo Petro en donde arremetió contra Laura Sarabia: hojas de vida de interventores de EPS, la razón

Por eso, la Corte fue enfática en señalar: “Extender dicha protección incluso a los dineros provenientes del giro directo, una vez ingresan a las arcas de la IPS y se ha cumplido por completo su destinación específica, equivaldría a sostener que los acreedores de las Instituciones Prestadoras de Salud estarían imposibilitados para embargar esos recursos, después de haber prestado sus servicios con el objetivo de satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios, para quienes, finalmente, están destinados los dichos emolumentos. Esta situación generaría un menoscabo en las garantías de cobro de las obligaciones contraídas por dichas entidades”.

No hay que olvidar que la Sala de Casación Laboral, a través de un fallo del 2023, estableció que los recursos de la Adres son inembargables, pero cuando ese dinero llega a las cuentas de las IPS por medio del giro directo, pierden esa connotación al ser un pago contractual por los servicios de salud prestados.

Más de Nación

Participar en la convocatoria no generará costos para los interesados. Solamente deberán cumplir con los requisitos establecidos en el proceso, ser una organización comunitaria establecida en el sector donde se encuentra el estacionamiento.

Estas son las nuevas tarifas de los parqueaderos en Bogotá: solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para quedar en firme

Dinero de la salud

Adres sí puede embargar giros directos a las IPS; está es la decisión de la Corte Suprema

Capturados integrantes del ELN en Arauca.

Tres guerrilleros del ELN cayeron en operación del Ejército y la Policía en Arauca: esto se sabe

Alias Menor es el jefe de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra en el Magdalena.

Ejército tiene acorralado a Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: preparan nueva operación en su contra

La aeronave cubría la ruta Cúcuta–Ocaña.

Esta es la principal hipótesis del accidente de avión de Satena en Norte de Santander: lo que dicen desde la Aerocivil

Jurisdicción Especial para la Paz , JEP, confirma hallazgo de seis víctimas de desaparición forzada en La Escombrera, Medellín

Mujeres buscadoras de personas desaparecidas ahora son sujetos de protección especial; decreto reconoce su labor

Laura Sarabia

Radican queja disciplinaria para investigar a Laura Sarabia por presuntas presiones en nombramientos de la Superintendencia de Salud

Darwin Rosales, alcalde de Sabanagrande, Atlántico, amenazado.

Graves amenazas de muerte recibe el alcalde de Sabanagrande, Atlántico: pide protección al Gobierno

Gustavo Petro comunicado de la emergencia

Emergencia económica en Colombia: ¿por qué la suspensión del decreto del Gobierno Petro es clave para el debate electoral?

La elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional se habría aceitado con dinero de la UNGRD.

Reforma pensional: recusan a Vladimir Fernández, el magistrado que fue el jefe jurídico de Gustavo Petro en Palacio de Nariño

Noticias Destacadas