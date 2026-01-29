Esta fue la declaración de Gustavo Petro en donde arremetió contra Laura Sarabia: hojas de vida de interventores de EPS, la razón

Un hecho se registró en la Casa de Nariño, en pleno evento del Gobierno nacional. Mientras el presidente de la República, Gustavo Petro, oficializaba la remuneración de estudiantes de medicina internos, el jefe de Estado lanzó una aguda pulla.

Fue en contra de una de las funcionarias que es considerada de su máxima confianza, Laura Sarabia, quien ahora es la embajadora de Colombia en el Reino Unido.

Polémica en el Gobierno: Laura Sarabia se defiende ante las acusaciones de Petro que la relacionan con escándalo de la salud

El jefe de Estado arremetió en su contra sobre los interventores de las EPS: “Lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura (haciendo referencia a Laura Sarabia), y eso fue un engaño, y se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud. Y usted creyó en ella y esos interventores fueron a hacer un business con nosotros”, dijo el jefe de Estado.

Este fue el momento en que el presidente Gustavo Petro regañó en pleno evento a su exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal: “Se dejó engañar”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/uMnFVsBMhP — Revista Semana (@RevistaSemana) January 28, 2026

“Yo los eché después, pero demoraron unos meses y nos quitaron el tiempo y usted creyó en eso (haciendo referencia a Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud). Por eso no está con nosotros, pero usted es un héroe de la salud de Colombia. Entonces, le agradezco su esfuerzo y debe perder la ingenuidad”, recalcó el presidente Petro.

Frente a esa declaración del mandatario, la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, reaccionó por medio de su cuenta personal de X.

“Mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente @petrogustavo y su ministro de Salud lo saben”, expresó Sarabia.

Pero en ese evento que se llevó a cabo esta semana en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro regañó a su exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal.

“El que roba celulares lo hace por amor”: Gustavo Petro dio una polémica declaración que encendió las redes sociales

“Leal que está aquí, lo conoció en su propia experiencia, ingenua o no, porque yo le dije a usted: ‘Por política no se mete un solo interventor’. Escoja usted los mejores y usted se dejó engañar”, aseguró el jefe de Estado.