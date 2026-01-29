Política

Polémica en el Gobierno: Laura Sarabia se defiende ante las acusaciones de Petro que la relacionan con escándalo de la salud

El mandatario relacionó a quien fuera su mano derecha con la entrega de hojas de vida a la Superintendencia de Salud para elegir agentes interventores. La embajadora en Reino Unido le respondió.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 6:20 p. m.
Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, junto al presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia y Carlos Ramón González.
Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, junto al presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia y Carlos Ramón González. Foto: API.

El presidente Gustavo Petro volvió a mostrar una de las grandes grietas de su Gobierno: la relación ambigua que sostiene con Laura Sarabia, su exjefa de gabinete, exdirectora del Dapre y quien ahora funge como embajadora de Colombia en el Reino Unido.

En recientes declaraciones en un evento con asociaciones médicas en la Casa de Nariño, Petro arremetió contra Sarabia y la señaló de haber pasado hojas de vida en su nombre para nombrar agentes interventores durante la administración de Luis Carlos Leal en la Superintendencia de Salud.

“Leal, estando aquí, lo conoció en su propia experiencia ingenua. Porque yo le dije: por política no se mete un solo interventor, escoja usted a los mejores, y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida, que yo no puse, y dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño. Y se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud. Usted creyó en ella. Esos interventores fueron a hacer business” (negocios).

Ante esas declaraciones, la embajadora usó su cuenta de X para responderle al presidente, a quien le aseguró que ella no tenía nada que ver:

"Mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud lo saben".

Laura Sarabia, hoy embajadora en el Reino Unido, fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro en el comienzo del Gobierno.
Laura Sarabia, hoy embajadora en el Reino Unido, fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro en el comienzo del Gobierno. Foto: PRESIDENCIA

Hay que recordar que dicho entramado de corrupción en la salud fue el que cobró la cabeza del exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quien fue el que le informó al presidente de todo lo que estaba ocurriendo.

En las declaraciones de este 28 de enero, Petro también reconoce ese acto de Leal, le dijo que era un “héroe de la salud en Colombia”, pero que su “ingenuidad” con “Laura” (Sarabia) era lo que lo había sacado del Gobierno nacional.

“Usted no sabe cuánto me han traicionado. Pero no voy a hablar de eso”, finalizó Petro.

Exsuperintendente Luis Carlos Leal en un evento de la Casa de Nariño
Exsuperintendente Luis Carlos Leal en un evento de la Casa de Nariño Foto: Pantallazo tranamisión oficial de la Presidencia de un evento en la Casa de Nariño del 27 de enero de 2026

