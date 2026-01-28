Confidenciales

Laura Sarabia se reunirá con el rey Carlos III. Estos son los detalles del encuentro

La excanciller sostendrá una conversación con el rey del Reino Unido el próximo 3 de febrero.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 2:57 p. m.
Laura Sarabia y el rey Carlos III.
Laura Sarabia y el rey Carlos III. Foto: Embajada de Colombia en Reino Unido/AP-Ben Stansall.

La exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, se encontrará con el rey Carlos III el próximo martes, 3 de febrero, para presentar sus credenciales como embajadora de Colombia ante el Reino Unido y así oficializar el cargo.

Ella será recibida sobre el mediodía, hora Londres, en el Palacio de St. James, en Westminster. Según lo proyectado, tendrá una conversación con el rey y será la embajadora más joven de la corte.

Sarabia fue designada como embajadora en septiembre de 2025, luego de sus gestiones como canciller. Ella reemplazó en Londres a Roy Barreras, quien dio un paso al costado para aspirar a la Presidencia.

Tribunal negó solicitud de suspensión provisional de Laura Sarabia de la Embajada de Reino Unido

Más de Confidenciales

Nhora Mondragón y Angie Rodríguez.

La nueva directora del Dapre sacudió al equipo de asesores de Angie Rodríguez y designó a 11 personas en menos de 48 horas

El precandidato Juan Carlos Pinzón se refirió a la política exterior del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Juan Carlos Pinzón se va en contra de la visita de Petro a Estados Unidos: “Abogar por un criminal”

Vicky Dávila y la precandidata presidencial Paloma Valencia.

“Ojalá en el 2026 nos gobierne una mujer”: elogios a la Gran Consulta por Colombia

Laura Sarabia y el rey Carlos III.

Laura Sarabia se reunirá con el rey Carlos III. Estos son los detalles del encuentro

Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella se pronuncia sobre supuesto plan de Petro y Cepeda para meter a Uribe en la cárcel: “Usted no está solo”

Presidente Gustavo Petro.

“Gustavo Petro está haciendo hasta lo imposible para no asistir a su reunión con Donald Trump”: Andrés Pastrana

Esto fue lo que contó el abogado.

El mensaje de Abelardo de la Espriella a Uribe: “Usted no está solo, cuente siempre con el Tigre”

Álex Saab fue liberado en medio de un cuestionado canje por presos políticos entre Venezuela y Estados Unidos.

Alex Saab: exembajador de Estados Unidos en Venezuela dice “que está contando sus días” y ya no tiene a “Maduro para llorarle”

Miguel Uribe Turbay y su papá, Miguel Uribe Londoño.

Miguel Uribe Turbay cumpliría 40 años este miércoles: su papá lo recordó con este mensaje

Aranceles Ecuador - Decreto de Emergencia.

Ministra de Petro preocupó al aparecer en silla de ruedas durante anuncio del Gobierno: contó la verdad de lo que le pasó

Noticias Destacadas