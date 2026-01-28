Laura Sarabia se reunirá con el rey Carlos III. Estos son los detalles del encuentro

La exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, se encontrará con el rey Carlos III el próximo martes, 3 de febrero, para presentar sus credenciales como embajadora de Colombia ante el Reino Unido y así oficializar el cargo.

Ella será recibida sobre el mediodía, hora Londres, en el Palacio de St. James, en Westminster. Según lo proyectado, tendrá una conversación con el rey y será la embajadora más joven de la corte.

Sarabia fue designada como embajadora en septiembre de 2025, luego de sus gestiones como canciller. Ella reemplazó en Londres a Roy Barreras, quien dio un paso al costado para aspirar a la Presidencia.