El Tribunal Contencioso Administrativo negó la solicitud de suspensión provisional de Laura Sarabia de su cargo de embajadora de Colombia en Reino Unido, en medio del proceso presentado contra la llegada de la funcionaria a ese cargo.

La diligencia comenzó en noviembre de 2025 cuando se radicó una acción judicial contra el decreto que oficializó su llegada a la delegación diplomática ubicada en Londres, argumentando que su nombramiento habría desconocido los requisitos lingüísticos necesarios para ejercer un rol de esa naturaleza.

“El Tribunal Contencioso Administrativo negó la suspensión provisional. La embajadora continúa en el ejercicio de sus funciones, la legalidad del nombramiento se mantiene”, anunció la abogada Lina Sandoval.

La jurista integra el equipo de defensa de Sarabia, en el que también está el expresidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes. La demanda contra el nombramiento de la embajadora consideró que Sarabia no pudo acreditar su conocimiento de un idioma de uso diplomático, como es el caso del inglés.