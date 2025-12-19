Un duro coletazo acaba de dar la investigación publicada por SEMANA según la cual fue orden del presidente Gustavo Petro nombrar en un cargo estratégico en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) a una persona con cuestionamientos y presuntas relaciones con el zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Así se lo confirmaron a este medio la poderosa Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y el entonces director de la Dian, Luis Carlos Reyes.

Esta orden terminó en la solicitud directa de la Corte Suprema de Justicia para abrir investigación contra el presidente Petro. SEMANA tiene en su poder un contundente documento, enviado por la Sala de Instrucción a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en el que, ante la gravedad de los hechos, hace la petición.

“Se ordena compulsar copias, con destino a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, de las declaraciones rendidas ante esta Sala por Luis Carlos Reyes Hernández, así como la información aportada por este, mediante correo electrónico, el 5 de septiembre de 2005”, dice la solicitud.

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, es considerado el zar del contrabando. Las pruebas lo señalan de haber infiltrado la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

La petición llega a la Comisión de Acusación porque en la Corte Suprema se investiga a los congresistas involucrados. Sin embargo, en el caso del presidente Petro, por su fuero, es este tribunal legislativo el encargado de iniciar la investigación que implicaría los delitos de tráfico de influencias, prevaricato por acción y abuso de autoridad.

El documento es claro y señala el motivo por el cual se solicita la investigación: nada menos que la recomendación de una ficha de Papá Pitufo en uno de los cargos más importantes para la lucha contra el contrabando en el puerto de Buenaventura, uno de los más importantes del país.

“Para que se inicie la investigación correspondiente respecto de Gustavo Francisco Petro Urrego, teniendo en cuenta que (Luis Carlos) Reyes Hernández refirió que el presidente de la república tenía conocimiento de la vinculación de Gladys Reina Villavicencio con Diego Marín Buitrago, el ‘zar del contrabando’, y, pese a ello, ordenó su nombramiento como directora seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura de la Dian”, se lee en la demoledora solicitud de investigación contra el primer mandatario.

El documento va firmado por la magistrada Cristina Lombana, quien ha liderado durante meses la investigación por el escándalo del desfile de hojas de vida para nombramientos en la Dian, que, en principio, involucró a congresistas, el principal de ellos el entonces presidente del Senado, Roy Barreras, después diplomático y ahora candidato a la presidencia. Sin embargo, el tema ha venido escalando a los más altos funcionarios del Estado, que también pretendieron promover fichas en la Dirección de Impuestos.

SEMANA había revelado las pruebas de la solicitud de Laura Sarabia a Luis Carlos Reyes para que nombrara a Gladys Reina en la sede de la Dian en Buenaventura. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

La solicitud de investigación, bajo el radicado 01285, fue enviada a la Comisión de Acusación el 11 de diciembre de 2025, apenas cinco días después de que SEMANA publicó la contundente denuncia que involucraba directamente al presidente Gustavo Petro con uno de los escándalos más grandes de su Gobierno. Esto provocó un durísimo enfrentamiento entre Luis Carlos Reyes y el hombre más poderoso del Ejecutivo, el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Los documentos aportados por Reyes, a los que se refiere la compulsa de copias, son justamente las pruebas que aportó el exdirector de la Dian, con los chats con Laura Sarabia. En ellos, la entonces mano derecha del presidente Petro le reclama el 15 de abril de 2022 por el nombramiento de la recomendada.

Laura Sarabia: Buenos días.

L.S.: ¿Ya se hizo el nombramiento?

Luis Carlos Reyes: Hola.

L.C.R.: Imagen de la resolución.

L.C.R.: Ya firmé la resolución, que se está numerando y comunicando.

L.C.R.: Por otro lado, nos llegó esta denuncia sobre Gladys, que también debió llegar a la Presidencia.

Sarabia hizo caso omiso de la denuncia, según le dijo a SEMANA, porque no era su función y la remitió a la Secretaría de Transparencia. Pero la acusación que había llegado tanto a la Dian como a la Casa Nariño era delicada: advertía que la señora Gladys Reina Villavicencio se habría enriquecido en la Dirección de Impuestos y sería aliada de Papá Pitufo.

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, y Laura Sarabia, exdirectora del Dapre, le reconocieron a SEMANA que la orden de nombrar a Gladys Reina venía directamente del presidente Gustavo Petro. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMAN/ Catalina Olaya-COLPRENSA

“Se hace la presente denuncia de la funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, seccional de impuestos y aduanas Buenaventura, Gladys Reina Villavicencio, identificada con la cédula XX, por todas las coimas que ha venido recibiendo en el puerto de Buenaventura, por el contrabando”, se lee en la denuncia.

Y viene lo más delicado: “Su principal contribuidor es el delincuente Diego Marín Buitrago, alias zar del contrabando. Es necesario que las entidades relacionadas realicen las respectivas investigaciones en esta seccional (…) estos dineros ilícitos son pagados y entregados directamente a familiares de la funcionaria, previa gestión de Gladys Reina con el zar del contrabando; asimismo, el dinero ilícito recibido es verificable con el Gobierno estadounidense, con los estados contables, financieros y propiedades que allí se encuentran”.

Habría sido el presidente Gustavo Petro quien dio la orden de promover a una persona con cuestionamientos en la Dian. Ahora será investigado. Foto: Juan Diego Cano-PRESIDENCIA

Las evidencias son tan claras que Sarabia y Reyes reconocieron que fue el mismo presidente Petro quien dio la orden de nombrar a la señora Villavicencio. Este asunto pone en calzas prietas al mandatario y se suma a la declaración dada esta semana por Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. En el juicio en su contra por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), este último dijo que el nombramiento del condenado exdirector de la entidad Olmedo López habría operado igual: Sarabia habría sido la emisaria de la orden del presidente Petro.

Pero esta no es la única solicitud de investigación contra el presidente Petro. El pasado 9 de diciembre llegó otro documento dirigido directamente a la presidenta de la Comisión de Acusación de la Cámara, quien, irónicamente, es la exesposa de Roy Barreras, para que se investigue al primer mandatario.

La magistrada Cristina Lombana envió la solicitud de investigación a la Comisión de Investigación y Acusación. La Red de Veedurías de Colombia, de Pablo Bustos, también pidió investigar al presidente Petro. Foto: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/ SUMINISTRADA A SEMANA API

El documento firmado por Pablo Bustos, de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, reclama solicitud de investigación penal y juicio político por indignidad a causa de la presunta “designación y vinculación de personas cercanas a Papá Pitufo”. Pide que el proceso se inicie por los delitos de “tráfico de influencias, prevaricato por acción y abuso de autoridad, entre otros”.

Bustos, en la página 18 de su solicitud, solicita la declaración de los principales testigos: “Estimamos necesaria la declaración de las personas allí referidas como relacionadas o beneficiarias de tales hechos, incluidas Laura Sarabia, Juan Fernando Petro y Luis Carlos Reyes”. Incluso requiere una inspección judicial en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación para obtener información relativa a los hechos. La investigación contra el presidente Petro seguramente se abrirá, pero también es claro que en la Comisión de Acusación no pasa nada.