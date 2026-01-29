Política

“El que roba celulares lo hace por amor”: Gustavo Petro dio una polémica declaración que encendió las redes sociales

En X le pasaron una fuerte y larga factura al mandatario colombiano.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 5:48 p. m.
El presidente Gustavo Petro volvió a desatar un fuerte revuelo por sus particulares declaraciones.
Una declaración que dio esta semana el presidente de la República, Gustavo Petro, generó un fuerte revuelo en las redes sociales.

En pleno evento público que lideró en el Hospital San Juan de Dios, en el centro de Bogotá, el mandatario colombiano planteó una tesis sobre el robo de celulares, flagelo delictivo que afecta a la ciudadanía.

En la polémica declaración, el jefe de Estado aseguró que el robo de celulares es por amor: “Y por eso la banda de rateros de cuello blanco de Chapinero Alto se tiró, se robó. Lo primero que se robó fue a Bolívar. Eran descendientes de Santander, homicidas y rateros. Y son los mayores rateros de Colombia. No es el muchacho que por ahí se robó un celular, olvídense”.

El mandatario que tiene los días contados en el Palacio de Nariño continuó: “Lo hace por la novia, siempre por amor los hombres, que también se pueden tirar la vida por eso. Pero el robo de celulares, descubrí a Galán (alcalde Carlos Fernando Galán), precisamente invitándolos al programa Jóvenes en Paz que nunca se debió acabar. No se roban los celulares para venderlos ni para comprar drogas. No son adictos”.

Presidente Gustavo Petro.
Sumado a lo anterior, expresó: “Las usan como prueba de jefatura, no más, del parche, pero los jóvenes de Bogotá se roban los celulares, los jóvenes pobres de Bogotá se roban celulares en el centro para regalárselos a las novias”.

“Porque las novias viven adictas de la televisión y el mercado y entonces si el novio no le lleva el último celular de la generación de no sé qué, entonces los echan y un hombre sin mujer se pierde”, recalcó Petro.

Su declaración generó un completo terremoto en las redes sociales.

La precandidata presidencial Vicky Dávila se pronunció al respecto: “¿A ti te robaron alguna vez el celular? Petro dice que los jóvenes que roban celulares, roban ‘por amor’, para dárselo a la novia y para que ella no los eche. Una estupidez total, una burla”.

La periodista agregó: “Como presidenta enfrentaré con inteligencia policial las mafias billonarias e internacionales de robo de celulares. Aunque no hay cifras oficiales, se habla de mínimo 200 mil celulares robados al año en el país”.

Y otro usuario manifestó: “El robo de los celulares justificado como un acto de amor de los ladrones a las novias, según el presidente de la República de Colombia Gustavo Francisco Petro”.

“Es bochornoso que este país tenga que tolerar a un presidente como ese”

