Gustavo Petro despejó las dudas y reveló lo que hará el 7 de agosto, cuando termine su mandato: esta fue la llamativa declaración

En varios sectores políticos del país creció la duda sobre si el presidente de la República, Gustavo Petro, entregará el poder a la persona que gane las elecciones presidenciales que se realizarán este 2026 en Colombia.

Inquietudes que se presentaron por la insistencia del mandatario en promover una asamblea nacional constituyente, que cambiaría las reglas de juego.

Frente a esas preguntas, el mismo Gustavo Petro despejó las dudas y dio a conocer si saldrá o no de la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, fecha en la que finaliza su mandato constitucional.

“Dieron la codicia y se los cobrará el pueblo en toda la historia. Aquí vamos a un pacto por la vida en toda Colombia. Y ojalá el próximo presidente lo sea de un pacto por la vida, hombre o mujer”, dijo el mandatario.

Además, habló de la jornada electoral que vivirá el país este 2026, en donde se definirá el mapa político de Colombia: “Y el Congreso tiene que cambiar de mercanchifles baratos, sin ideas, al servicio de la mafia y de su propia codicia, por un Congreso que haga un pacto por la vida. Dependerá del pueblo, siempre del pueblo, la decisión, no de mí”.

Este 2026 se vivirá una jornada electoral que cambiará el mapa político del país. Foto: Álvaro Tavera

“Pero ese pueblo decidirá si vuelve al masacote de la masacre o hace un pacto por la vida. Lo decide el pueblo, no yo. Y no es por mí que me alejo. Como Garibaldi y como Simón Bolívar del poder”, expresó Gustavo Petro.

Además, aseguró en el evento que se desarrolló el martes 27 de enero, en la reactivación del Hospital San Juan de Dios: “Y estamos ad astra, sin ser adictos al poder. Bolívar no lo fue, no se coronó ante la invitación, prefirió ser un republicano hasta la muerte, y no lo fue Garibaldi; se fue después de ganar las batallas y fundar la República italiana que no existía; por eso yo no soy italiano de verdad, pero allí de verdad estaban, eran los romanos que defendieron eso hasta por generaciones”.

Expresó en otro de los apartes de su intervención: “Bueno, en encuestas dicen que si hubiera reelección —que Santos prohibió, solo la dejó para él y su amigo Uribe, y no más—, entonces sería, sobrado, presidente de Colombia. De lejos, lejos, lejos”.

“Yo creo que en primera vuelta. Entonces dicen que quiero volver, pero no puedo, no se puede. Por eso no he insistido, como sí otros, en el articulito. Pero creo que ha llegado el momento del poder constituyente. Si no dejan hacer las reformas que el pueblo votó mayoritariamente al elegirme, no hay otra opción. Habrá, ojalá, una mayoría en el Congreso, pronto un revolcón, sacando una clase política corrupta y experta en la extorsión, ya completamente degradada, sin pensamiento propio, muy lejos de los congresos de la República que tuvimos antes, y no es capaz de hacer las reformas porque no está al lado del interés general del pueblo, como ordena la Constitución, sino al lado de intereses personales, particulares”, expresó.