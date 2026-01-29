Política

Gustavo Petro despejó las dudas y reveló lo que hará el 7 de agosto, cuando termine su mandato: esta fue la llamativa declaración

En 2026, Colombia vivirá una nueva jornada electoral que definirá su futuro político.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 4:15 p. m.
El presidente Gustavo Petro termina su mandato el próximo 7 de agosto de 2026.
El presidente Gustavo Petro termina su mandato el próximo 7 de agosto de 2026. Foto: Presidencia

En varios sectores políticos del país creció la duda sobre si el presidente de la República, Gustavo Petro, entregará el poder a la persona que gane las elecciones presidenciales que se realizarán este 2026 en Colombia.

Inquietudes que se presentaron por la insistencia del mandatario en promover una asamblea nacional constituyente, que cambiaría las reglas de juego.

“Es bochornoso que este país tenga que tolerar a un presidente como ese”

Frente a esas preguntas, el mismo Gustavo Petro despejó las dudas y dio a conocer si saldrá o no de la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, fecha en la que finaliza su mandato constitucional.

“Dieron la codicia y se los cobrará el pueblo en toda la historia. Aquí vamos a un pacto por la vida en toda Colombia. Y ojalá el próximo presidente lo sea de un pacto por la vida, hombre o mujer”, dijo el mandatario.

Política

Roy Barreras le da espaldarazo a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para aterrizar en la consulta del Frente por la Vida

Política

Gustavo Petro reveló que las críticas a una millonaria compra del Gobierno afectaron a su familia: “Se dedicó a sembrar dudas”

Política

Senadora Lorena Ríos le reclamó a Gustavo Petro por referencia de Jesús: “¿Hasta cuándo? Por favor, respétenos”

Política

Registrador responde a Cambio Radical sobre entrega de tarjetones para la consulta presidencial del 8 de marzo

Política

Supersolidaria responde por millonarias pérdidas de drogas La Rebaja: “Es falso”, dijo la superintendenta

Política

“Es bochornoso que este país tenga que tolerar a un presidente como ese”

Política

Gustavo Petro llamó “opinador” al autor del artículo científico que lo responsabiliza por la crisis en el sistema de salud

Política

Gustavo Petro se metió en la discusión del CNE sobre la supuesta inhabilidad de Iván Cepeda para la consulta del Frente por la Vida

Política

Fuerte choque entre Andrés Pastrana y Gustavo Petro por la lista Clinton: “Abusivo contrato de un abogado”

Confidenciales

Gustavo Petro defiende su discurso: “Hablar de temas sexuales no es disparate”

Además, habló de la jornada electoral que vivirá el país este 2026, en donde se definirá el mapa político de Colombia: “Y el Congreso tiene que cambiar de mercanchifles baratos, sin ideas, al servicio de la mafia y de su propia codicia, por un Congreso que haga un pacto por la vida. Dependerá del pueblo, siempre del pueblo, la decisión, no de mí”.

El Capitolio Nacional de Colombia, sede del Congreso. (Colprensa - Álvaro Tavera)
Este 2026 se vivirá una jornada electoral que cambiará el mapa político del país. Foto: Álvaro Tavera

“Pero ese pueblo decidirá si vuelve al masacote de la masacre o hace un pacto por la vida. Lo decide el pueblo, no yo. Y no es por mí que me alejo. Como Garibaldi y como Simón Bolívar del poder”, expresó Gustavo Petro.

Además, aseguró en el evento que se desarrolló el martes 27 de enero, en la reactivación del Hospital San Juan de Dios: “Y estamos ad astra, sin ser adictos al poder. Bolívar no lo fue, no se coronó ante la invitación, prefirió ser un republicano hasta la muerte, y no lo fue Garibaldi; se fue después de ganar las batallas y fundar la República italiana que no existía; por eso yo no soy italiano de verdad, pero allí de verdad estaban, eran los romanos que defendieron eso hasta por generaciones”.

Expresó en otro de los apartes de su intervención: “Bueno, en encuestas dicen que si hubiera reelección —que Santos prohibió, solo la dejó para él y su amigo Uribe, y no más—, entonces sería, sobrado, presidente de Colombia. De lejos, lejos, lejos”.

Defensa de Carlos Ramón González pidió que no se le llame “prófugo de la justicia” a su cliente

“Yo creo que en primera vuelta. Entonces dicen que quiero volver, pero no puedo, no se puede. Por eso no he insistido, como sí otros, en el articulito. Pero creo que ha llegado el momento del poder constituyente. Si no dejan hacer las reformas que el pueblo votó mayoritariamente al elegirme, no hay otra opción. Habrá, ojalá, una mayoría en el Congreso, pronto un revolcón, sacando una clase política corrupta y experta en la extorsión, ya completamente degradada, sin pensamiento propio, muy lejos de los congresos de la República que tuvimos antes, y no es capaz de hacer las reformas porque no está al lado del interés general del pueblo, como ordena la Constitución, sino al lado de intereses personales, particulares”, expresó.

Más de Política

Osorio reemplazaría a su esposo, Daniel Quintero, en la contienda presidencial de la consulta del Frente por la Vida.

Roy Barreras le da espaldarazo a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero, para aterrizar en la consulta del Frente por la Vida

El presidente, Gustavo Petro, el 28 de noviembre de 2025, en Bogotá

Gustavo Petro reveló que las críticas a una millonaria compra del Gobierno afectaron a su familia: “Se dedicó a sembrar dudas”

Lorena Ríos y Gustavo Petro.

Senadora Lorena Ríos le reclamó a Gustavo Petro por referencia de Jesús: “¿Hasta cuándo? Por favor, respétenos”

SORTEO DE POSICIONES DE AGRUPACIONES POLÍTICAS EN LAS TARJETAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL CONGRESO 2026

Registrador responde a Cambio Radical sobre entrega de tarjetones para la consulta presidencial del 8 de marzo

El presidente Gustavo Petro durante la conmemoración de los 9 años del Acuerdo de Paz.

Gustavo Petro despejó las dudas y reveló lo que hará el 7 de agosto, cuando termine su mandato: esta fue la llamativa declaración

María José Navarro es la Superitendente Solidaria de la Economía Solidaria.

Supersolidaria responde por millonarias pérdidas de drogas La Rebaja: “Es falso”, dijo la superintendenta

Presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán

“Es bochornoso que este país tenga que tolerar a un presidente como ese”

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro llamó “opinador” al autor del artículo científico que lo responsabiliza por la crisis en el sistema de salud

Presidente Gustavo Petro, Consejo Nacional Electoral - CNE

Gustavo Petro se metió en la discusión del CNE sobre la supuesta inhabilidad de Iván Cepeda para la consulta del Frente por la Vida

Sergio Fajardo junto a Claudia López

Las peleas intensas de Claudia López con Sergio Fajardo, con quien ahora quiere hacer una consulta: “Puñalada por detrás”

Noticias Destacadas