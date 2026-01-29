“Es bochornoso que este país tenga que tolerar a un presidente como ese”

El exsenador Jorge Enrique Robledo criticó con dureza al presidente Gustavo Petro por las declaraciones que entregó en una reciente aparición pública y que han desatado una nueva controversia.
Todo se dio en medio de las palabras que el jefe de Estado pronunció durante un acto relacionado con revivir el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá. Allí, habló de Jesús y hasta de las cosas que él hacía en la cama.
“Jesús hizo el amor, a lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir. La mujer lo apoyó hasta el último momento. Él no murió como Simón Bolívar, falleció rodeado de las mujeres que lo amaban y eran muchas”, comentó.
Ante esto, Robledo no dudó en salir a criticarlo y publicó un video en el que calificó de “ridículo” al mandatario colombiano. “Qué cantidad de idioteces dijo, calculadas para engañar a los colombianos”, manifestó.
“Es bochornoso que este país tenga que tolerar un presidente como este”, añadió.
Preocupa que @petrogustavo actúe sin la seriedad que exige la Presidencia. Colombia no puede quedar expuesta a decisiones irresponsables ni a acuerdos que vayan en contra del interés nacional. Ojalá no termine aceptándole a Trump políticas contrarias a nuestro país. Un presidente… pic.twitter.com/S4f6EjxGSE— Jorge Enrique Robledo Senado #10 Ahora Colombia (@JERobledo) January 29, 2026
Renglón seguido, el aspirante al Congreso advirtió que este tipo de comentarios no los puede hacer durante su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se llevará a cabo el próximo martes, 3 de febrero.
“Esto puede generar graves problemas y sobre todo ojalá que no le vaya a aceptar a Trump políticas y posiciones contra Colombia, porque Petro tiene que representar el interés nacional, que no puede ir a sacrificar a Estados Unidos”, dijo.
Robledo no ha sido el único que ha salido a cuestionar con dureza al presidente, ya que ha habido otros sectores políticos y sociales que también han mostrado sorpresa e indignación por sus palabras.
Pese a esto, Petro no ha dado su brazo a torcer y defendió los temas de los que habló, argumentando que debería ser normal abordar estas cuestiones en público.
“Hablar de temas sexuales de frente no es disparate, señores de la santa inquisición, es apenas una de las partes más reales y fundamentales de la vida”, escribió en su cuenta de X.