“Es bochornoso que este país tenga que tolerar a un presidente como ese”

El exsenador Jorge Enrique Robledo criticó con dureza al presidente Gustavo Petro por las declaraciones que entregó en una reciente aparición pública y que han desatado una nueva controversia.

Todo se dio en medio de las palabras que el jefe de Estado pronunció durante un acto relacionado con revivir el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá. Allí, habló de Jesús y hasta de las cosas que él hacía en la cama.

El exsenador Jorge Enrique Robledo y el presidente Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia

“Jesús hizo el amor, a lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir. La mujer lo apoyó hasta el último momento. Él no murió como Simón Bolívar, falleció rodeado de las mujeres que lo amaban y eran muchas”, comentó.

Gustavo Petro, sorpresivamente, habló de su intimidad en medio de un discurso público: “Hago cosas muy buenas en la cama; inolvidable”

Ante esto, Robledo no dudó en salir a criticarlo y publicó un video en el que calificó de “ridículo” al mandatario colombiano. “Qué cantidad de idioteces dijo, calculadas para engañar a los colombianos”, manifestó.

“Es bochornoso que este país tenga que tolerar un presidente como este”, añadió.

Renglón seguido, el aspirante al Congreso advirtió que este tipo de comentarios no los puede hacer durante su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se llevará a cabo el próximo martes, 3 de febrero.

“Esto puede generar graves problemas y sobre todo ojalá que no le vaya a aceptar a Trump políticas y posiciones contra Colombia, porque Petro tiene que representar el interés nacional, que no puede ir a sacrificar a Estados Unidos”, dijo.

Gustavo Petro llamó “opinador” al autor del artículo científico que lo responsabiliza por la crisis en el sistema de salud

Robledo no ha sido el único que ha salido a cuestionar con dureza al presidente, ya que ha habido otros sectores políticos y sociales que también han mostrado sorpresa e indignación por sus palabras.

Pese a esto, Petro no ha dado su brazo a torcer y defendió los temas de los que habló, argumentando que debería ser normal abordar estas cuestiones en público.

“Hablar de temas sexuales de frente no es disparate, señores de la santa inquisición, es apenas una de las partes más reales y fundamentales de la vida”, escribió en su cuenta de X.