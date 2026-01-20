Nariño

Tres capturados por hurto agravado tras allanamientos contra bandas de robo de celulares en Pasto

Las detenciones se produjeron luego de cuatro diligencias de allanamiento.

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 7:57 p. m.
Banda que robaba celulares en Pasto Foto: cortesía

Tres personas fueron capturadas en flagrancia en la ciudad de Pasto tras un operativo adelantado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación contra estructuras dedicadas al hurto de teléfonos celulares, especialmente durante los Carnavales de Negros y Blancos.

Las detenciones se produjeron luego de cuatro diligencias de allanamiento y registro realizadas por unidades de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, y personal de inteligencia policial, como parte de investigaciones que buscaban desarticular redes delincuenciales que operaban en distintos sectores de la capital nariñense.

Banda que robaba celulares en Pasto Foto: cortesía

“Estas acciones permitieron afectar directamente estructuras dedicadas al hurto de celulares, logrando la captura de tres personas que deberán responder por el delito de hurto calificado y agravado”, señaló la Policía Nacional a través de un comunicado oficial.

Durante los procedimientos judiciales, las autoridades incautaron y recuperaron 30 teléfonos celulares, cuatro computadores portátiles, una caja fuerte y varias sustancias ilícitas. Entre los elementos hallados se encontraron marihuana, 52 frascos de ketamina y una libra de 2CB, equivalente a cerca de 1.200 dosis, que, según los investigadores, estarían relacionadas con otras actividades delictivas.

De acuerdo con las labores de inteligencia y seguimiento, los capturados presuntamente estarían vinculados a múltiples casos de hurto de celulares cometidos en Pasto, con especial incidencia durante las festividades de los Carnavales de Negros y Blancos, periodo en el que se incrementan este tipo de delitos por la alta afluencia de público.

Banda que robaba celulares en Pasto Foto: cortesía

“La investigación permitió establecer el modus operandi de estas personas y su participación reiterada en hechos delictivos durante eventos masivos”, indicaron fuentes judiciales, al confirmar que el material incautado será clave para avanzar en los procesos penales.

Los capturados, junto con los elementos decomisados, fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con las actuaciones legales correspondientes para definir su situación jurídica.

