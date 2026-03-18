¿Planea viajar a Pasto en Semana Santa? Estos son algunos planes imperdibles que combinan fe, tradición y cultura

Pasto se viste de tradición y espiritualidad para celebrar una de las épocas más significativas del calendario católico. Durante la Semana Santa, la ciudad ofrece a sus visitantes una variada oferta turística que incluye eucaristías, procesiones, presentaciones artísticas y musicales, así como exposiciones de arte religioso que enriquecen la experiencia.

Esta conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo se vive intensamente desde el Viernes de Dolores hasta el Sábado Santo, con recorridos que atraviesan las principales calles y llenan de recogimiento y belleza cada rincón.

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Uno de los mayores atractivos son las procesiones, en las que se destacan finas esculturas talladas en madera, cuidadosamente conservadas en los templos de la ciudad. Estas piezas, acompañadas por bandas y seguidas por numerosos fieles y visitantes, crean un ambiente único que invita a la contemplación, destaca el Sistema de Información Turística de Nariño (Situr).

La experiencia se complementa con una ruta histórico-religiosa por emblemáticos templos de Pasto y con muestras de arte que reúnen obras de destacados escultores nariñenses y figuras de reconocimiento internacional, convirtiendo esta celebración en un plan imperdible para quienes buscan cultura, tradición y espiritualidad en un solo destino.

Templos para visitar en Pasto, Nariño Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía de Pasto / API

Dentro de la programación, según informó la administración municipal, una de las propuestas más destacadas es la Senda de la Fe, un recorrido por el centro histórico que reúne figuras religiosas elaboradas con la técnica del Carnaval de Negros y Blancos.

Estas piezas, que superan los cinco metros de altura, trasladan el lenguaje artístico del carnaval a la Semana Santa, reuniendo cada año a miles de fieles y visitantes en la capital nariñense.

Asimismo, sobresalen los conciertos de música religiosa que se realizan en espacios públicos y en distintos templos, junto con procesiones que convocan tanto a adultos como a niños de la comunidad. Esta amplia participación fortalece el sentido colectivo de la celebración y resalta su profundo valor simbólico para la ciudad.

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En Pasto, son más de 100 destinos religiosos los que se pueden visitar. En el centro histórico se concentran iglesias de alto valor arquitectónico e histórico, entre ellas la Iglesia de San Juan Bautista, donde reposan los restos de Agustín Agualongo.

Por su parte, otros templos resguardan figuras como la Madre Caridad Brader, enriqueciendo el valor espiritual y cultural de la ciudad. Este patrimonio posiciona a la ciudad como un importante destino de turismo religioso en Colombia, capaz de atraer a familias enteras durante esta temporada del año.