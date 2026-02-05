A solo 28 kilómetros de Pasto: el pueblo nariñense cuyo nombre significa “bastón para andar”

Nariño es un destino lleno de contrastes, donde se encuentran la costa pacífica, los Andes y el piedemonte amazónico. Su cultura, forjada por valiosos legados indígenas y afrodescendientes, invita a los visitantes a conectarse con la naturaleza y descubrir una espiritualidad que se refleja en cada paisaje y tradición del territorio.

Entre sus municipios más encantadores para descubrir, se destaca Tangua, una palabra derivada del quechua “Tawna”, que significa “bastón para andar”, lugar donde la gente anda con bordón (Moreno, Luis Gabriel 1987:152), señala la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Aunque esta versión del origen de su nombre refleja un valioso legado cultural, existen otras teorías. Una de ellas señala que proviene de la antigua voz incaica Tangua, tomada de una tribu cuyo cacique se llamaba Tangua, y que habría llegado a la región por el río Guamués desde el oriente.

Por otro lado, hay otra versión que indica que debe su origen a las palabras Tanta Agua, que mediante la figura de contracción quedó en definitiva Tangua.

A esto se suma la teoría de que su nombre se deriva de Tagua, producto de las regiones orientales, denominado el marfil vegetal de la selva amazónica; o que proviene del vocablo “Tanga”, que en la colonia era un pueblo perteneciente a la colonia de Pasto. (Guerrero, Gerardo León 1989:9).

Tangua como destino turístico

Si bien es cierto que el origen de su nombre despierta la curiosidad de muchos, más allá de eso, hay que destacar que el encanto natural de Tangua es su principal atractivo. Este municipio se despliega sobre un territorio mayoritariamente montañoso a solo 25 kilómetros de Pasto, la capital del departamento, por la vía hacia Ipiales.

Paisajes de Tangua, Nariño Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Municipal de Tangua 2024-2027 / API

Esta característica geográfica es clave para consolidarse como un destino de interés, ya que ofrece a sus visitantes panoramas impresionantes y la posibilidad de conectarse con la naturaleza en cada rincón.

Sus paisajes se distribuyen entre los pisos térmicos templado, frío y páramo, brindando una gran diversidad de climas que hacen de su recorrido una experiencia inolvidable.

Limita al norte con Yacuanquer, Consacá y Pasto; al sur con Funes; al oriente con Pasto; y al occidente con Funes y Yacuanquer. Con una altitud promedio de 2.400 metros sobre el nivel del mar, este pueblo nariñense disfruta de una temperatura media de 14 grados centígrados.

Su territorio, de 239 kilómetros cuadrados, está atravesado por ríos como el Bobo, el Curiaco y el Opongoy, además de numerosos arroyos que alimentan la exuberante vegetación local.

Uno de sus accidentes geográficos más destacados es el imponente volcán Galeras, el más activo de Colombia, situado en el corazón del Santuario de Fauna y Flora Volcán Galeras, un área protegida que abarca un rico mosaico de ecosistemas y un lugar ideal para destacar, de acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel.