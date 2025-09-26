Suscribirse

Turismo

El pueblo de Nariño, cuyo nombre hace alusión a la expresión “al filo del río”; queda a pocos kilómetros de Ipiales

Se encuentra localizado exactamente al sur del departamento.

Redacción Turismo
26 de septiembre de 2025, 8:39 p. m.
Cuaspud - Nariño
Panorámica de Cuaspud, Nariño | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Cuaspud - Nariño / API

El departamento de Nariño, situado al sur de Colombia, se destaca por poseer una riqueza cultural, natural e histórica única, que lo convierte en un destino ideal para quienes buscan experiencias más allá del turismo convencional.

Desde volcanes imponentes hasta tradiciones artesanales, cada municipio nariñense guarda sorpresas que merecen ser exploradas con calma. Además, muchos de ellos tienen nombres que guardan particulares significados, dato que causa gran curiosidad a los viajeros.

Contexto: La playa poco conocida, a 3 horas de Cali, que representa un importante logro ambiental y turístico para el Valle del Cauca

Uno de esos destinos que con su nombre hace alusión a la expresión “al filo del río” es Cuaspud, una denominación que, según datos registrados en la página de la Alcaldía Municipal, es de origen quechua y viene de las palabras ‘Cuash’, que significa agua o río y la palabra ‘Pud’, que hacer referencia a volcanes o cimas.

“De acuerdo con Jijón y Caamaño en su libro El Ecuador Interandino y Occidental, la palabra Cuaspud se deriva de los vocablos quechuas “Cuash” que significa cuenca o arroyo y “Pud” que significa borde o filo, de los cuales se obtendría la expresión ‘al filo del río’”, explica la entidad en la monografía del municipio.

Cuaspud - Nariño
Así es Cuaspud - Nariño | Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Cuaspud - Nariño / API

Además, señala que dicha expresión esta directamente relacionada con la posición del pueblo, ya que este se extiende por la parte sur del departamento, en límites con la República del Ecuador, y a lo largo de la rivera del Río Carchi, que en casi todo su recorrido presenta imponentes peñascos y profundos cañones verticales.

Por su parte, la Gobernación de Nariño indica a través de su sitio web, que geográficamente Cuaspud se encuentra al suroccidente del departamento; al centro occidente de la ex-provincia de Obando, ubicándose en el área Andina nariñense a una distancia de 13 kilómetros de ciudad de Ipiales y a 118 kilómetros de su capital San Juan de Pasto.

Otras versiones sobre el significado del nombre de Cuaspud, Nariño

Aunque los nombres varios municipios de distintos departamentos de Colombia también tienen un significado bastante peculiar, Cuaspud se distingue por tener varias versiones sobre lo que realmente quiere decir su denominación.

Contexto: El municipio del Quindío que es sinónimo de lindo paisaje, un destino de arraigada cultura cafetera e ideal para la aventura

Además de ser alusión a la expresión “al filo del río”, como lo indican algunos datos, otra versión sostiene que el nombre Cuaspud se origina en los vocablos Khuaze, que significa “agua” o “eminencia”, y Pued, variante de “Bu”, que se traduce como “monte” o “colina”. En conjunto, el término hace alusión a un lugar de gran belleza y asombro ante los ojos de cualquier visitante.

Entre tanto, etimológicamente, el término Cuaspud proviene de dos vocablos quechuas: Cuash, que significa agua, río o corriente, y Pud, que se traduce como volcán, cima o altura. Este origen lingüístico se refleja en la geografía del municipio de Cuaspud-Carlosama, atravesado de occidente a oriente por los ríos Carchi y Blanco, cuyas aguas descienden de los imponentes volcanes nevados Chiles y Cumbal, subraya la entidad en la descripción de este pueblo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Juan David Tejada se pronunció sobre su relación con Aida Victoria y confirmó ruptura amorosa: “Tienen derecho de saber la verdad”

2. “Simulacro ante conflictos armados”: Maduro realizará un ejercicio sin precedentes en Venezuela por “amenaza de EE.UU.”

3. Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles: video de su más reciente tanto con Al Nassr

4. Importante cadena de Estados Unidos despedirá a casi 1.000 empleados y generó gran polémica entre sus trabajadores

5. Registrador revela la cifra “sin precedentes” de candidatos que quieren aspirar a la Presidencia en 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiapueblosDestinosViajeros

Noticias Destacadas

San Blas islands, Panama

¿Planea viajar a Panamá? Estos son los requisitos para ingresar a este destino de islas paradisíacas y gran belleza natural

Redacción Turismo
Paisajes naturales de Choachí

Semana de receso en Colombia: 5 destinos naturales cerca a Bogotá que debería conocer

Redacción Turismo
Cuaspud - Nariño

El pueblo de Nariño, cuyo nombre hace alusión a la expresión “al filo del río”; queda a pocos kilómetros de Ipiales

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.