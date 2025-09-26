La playa poco conocida, a 3 horas de Cali, que representa un importante logro ambiental y turístico para el Valle del Cauca

El Valle del Cauca cuenta con una diversidad de atractivos naturales, culturales y recreativos, que lo convierten en un destino completo para todo tipo de viajero. Más allá de su capital, Cali o Santiago de Cali, este departamento cuenta con municipios que albergan importantes joyas como Playa Dorada.

Ubicada en Buenaventura, esta hermosa playa se ha convertido en un lugar que inspira al cuidado y conservación de cada espacio natural del Valle del Cauca, incentivando a la comunidad no solo a recoger residuos para mantener limpio el lugar, sino transformarlos y darles un nuevo uso, según menciona la Gobernación del departamento en su página web.

Allí, la comunidad de Magüipi es la encargada de seleccionar todos esos desechos que llegan hasta Playa Dorada para crear un paisaje más agradable de visitar. Además, explican que tienen una planta donde derriten el plástico (dependiendo el tipo de este material), “para hacer madera plástica”, dijo John Valencia, trabajador del Hotel Magüipi.

Al igual que él, son varias las personas de esta comunidad que se sienten orgullosas de poder aportar con estas acciones a que Playa Dorada, que recibe a varios turistas locales e internacionales cada año, permanezca limpia y deslumbrante para cada uno de sus visitantes.

Reconocimiento a Playa Dorada en Buenaventura, Valle del Cauca | Foto: Créditos: Alcaldía Distrital de Buenaventura / API

De hecho, gracias a estas labores, esta playa se ha convertido en el mejor ejemplo de conservación ambiental y un importante logro turístico para el Valle del Cauca, motivo por el que a inicios de 2024 recibió la Bandera Azul (Blue Flag, por sus siglas en inglés), un prestigioso reconocimiento internacional.

Esta mención es otorgada únicamente a playas que cumplen con estándares excepcionales en términos de condiciones ambientales, seguridad y calidad en todo el mundo, señala la Alcaldía Distrital de Buenaventura en su sitio web.

Por esta razón, más allá de resaltar la belleza natural de Buenaventura, también destaca el compromiso de la comunidad, empresarios y autoridades locales, que se han enfocado en mantener altos estándares en el turismo sostenible en sitios como esta playa, ubicada a solo 3 horas de Cali.

Durante la entrega de este reconocimiento a Buenaventura por Playa Dorada, se exaltó el trabajo de Jorge Arcadio Agudelo, gerente general del Hotel Magüipi, junto con su equipo de colaboradores, quienes se han convertido en piezas clave para hacer posible esta gran noticia tanto para el turismo como para la ciudad en general.