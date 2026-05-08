El destino de Cundinamarca que encanta con sus paisajes de cascadas y lagunas, ideal para el ecoturismo

Cundinamarca se consolida como un lugar ideal para visitar, pues muy cerca de Bogotá se encuentran diversidad de destinos con historia, naturaleza y cultura que vale la pena conocer.

El pueblo de Cundinamarca en el que se encuentra una joya ecológica de la región, un destino ideal para el turismo de naturaleza

Esta región del país cuenta con paisajes montañosos, páramos, cascadas y pueblos coloniales que ofrecen experiencias para todos los gustos. Destinos como Zipaquirá, Guatavita y Guaduas destacan por su arquitectura, tradiciones y riqueza histórica, mientras que lugares naturales como la Laguna de Guatavita atraen visitantes interesados en el ecoturismo y las leyendas ancestrales.

Sin embargo, no son los únicos sitios ideales para vivir experiencias diferentes y tener contacto con la naturaleza. A menos de tres horas se encuentra un destino que llama la atención de quienes disfrutan de las caminatas y las actividades al aire libre.

Simijaca tiene varios atractivos para ofrecerles a los turistas. Foto: Facebook Alcaldía de Simijaca

Se trata de Simijaca, que, de acuerdo con información de la plataforma Detur del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, se ubica a 136 kilómetros saliendo desde Bogotá por la autopista norte.

En idioma muisca, el nombre de este pueblo significa “pico de lechuza” y es reconocido como el mayor productor de maíz chócolo del departamento. Cada año realiza el Reinado Nacional de la Marzorca, que en 2026 será del 12 al 14 de junio.

Es un encantador destino que tiene una amplia oferta de lugares naturales donde las cascadas y las lagunas son protagonistas. Estos son algunos de ellos, según información de la Alcaldía Municipal.

El pueblo cerca de Bogotá que tiene el clima perfecto para los turistas y encanta con sus atractivos naturales

Atractivos turísticos

Chorro de San Juanito: Cascada ubicada en el sector Cristales que cae del Cerro de la Cruz, y que desde el pueblo se ve un pequeño hilo que se desprende de lo más alto de la montaña.

Cascada Las Juntas: Esta caída de agua se ubica en límites con el municipio de Susa y es conocida por los habitantes del sector como la cascada de Tisquesusa; tiene una altura de 25 metros.

Laguna Encantada: A la Laguna del Colorado se le conoce también como la Laguna Encantada, donde se tejen varia​​​​s leyendas de patos y gallinas de oro, lugar donde realizaban ritos indígenas. Además, se pueden observar aves que nadan en este ecosistema.​

En Simijaca se realiza el Reinado Nacional de la Mazorca, una buena excusa para vivitar este destino. Foto: Facebook - Alcaldía de Simijaca

Cueva Negra: Este es otro sitio de interés geográfico. Allí, desde una piedra negra, cae un chorro de más de 40 metros de altura y una quebrada que forma rodaderos naturales propicios para la recreación.

Otros sitios de interés son la Hacienda de Aposentos, considerada la tercera quinta de Simón Bolívar y donde se han grabado varias producciones fílmicas, un patrimonio arquitectónico e histórico de Simijaca y del país, y la Casa de la Cultura, una construcción de estilo colonial, que funcionó como casa de habitación de Agustín Parra, quien donó sus bienes a la educación de la comunidad.

En cuanto a su gastronomía, en este destino cundinamarqués se pueden degustar platos como el mute de mazorca, la mazamorra chiquita, el masato con mantecada, la sopa dulce con cuajada, leche asada y yogurt de agraz.