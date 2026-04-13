Fenavi lanza advertencia por 10 millones de huevos represados y 1.500 toneladas de carne de pollo en riesgo de perderse

La crisis derivada de los bloqueos viales en Bucaramanga y otras zonas del país por las protestas contra el aumento del avalúo catastral continúa escalando y ya comienza a impactar de forma severa la cadena de abastecimiento de alimentos.

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La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) lanzó este lunes, 13 de abril, una fuerte alerta sobre las millonarias pérdidas que enfrenta el sector avícola ante la imposibilidad de movilizar productos y suministros esenciales.

Los bloqueos en vías están afectando el abastecimiento de pollo y huevo en el país. 10 millones de huevos y 1.500 toneladas de pollo no han podido ser movilizados, además de cancelaciones en exportaciones.



Es fundamental garantizar la movilidad y el abastecimiento de alimentos. pic.twitter.com/xWRY1LeQWH — Gonzalo Moreno (@gmorenogo) April 13, 2026

“Pasados 5 días de las protestas por el aumento del avalúo catastral en diferentes zonas del país, queremos reiterar desde FENAVi y la importancia a que se levanten los bloqueos de vías. En este momento tenemos 10 millones de huevos represados en granjas del país y 1500 toneladas de carne de pollo. Asimismo, necesitamos 7000 toneladas de alimento diario para alimentar 57 millones de aves que tenemos en el departamento”, Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores.

Según informó el gremio, tras cinco días consecutivos de bloqueos, actualmente hay 10 millones de huevos represados en granjas del país y 1.500 toneladas de carne de pollo en riesgo de perderse, debido a las dificultades para transportar la producción hacia centros de distribución, mercados y puntos de exportación.

Fenavi advirtió que la situación no solo amenaza la estabilidad económica de los productores, sino el abastecimiento de alimentos para millones de colombianos, en un momento en el que la movilidad terrestre permanece parcialmente paralizada en varios corredores estratégicos del país.

Gonzalo Moreno ,presidente de la Federación Nacional de Avicultores. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Y necesitamos alimentar en 1.200 granjas. Se tuvo que cancelar la exportación de 3 millones de huevos al Caribe como consecuencia de estos bloqueos. Hacemos un llamado: no se pueden permitir las vías de hecho, no se puede permitir la vulneración de los derechos de todos los ciudadanos para poder circular y, asimismo, para obtener alimentos. Necesitamos que se levanten los bloqueos y que, si bien las protestas pacíficas se permitan, estas no pueden afectar el derecho de todos los ciudadanos”, puntualizó Fenavi.

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Mientras continúan las negociaciones entre autoridades locales y líderes de la protesta, el sector avícola advierte que, de mantenerse los bloqueos, las pérdidas podrían multiplicarse en las próximas horas y generar desabastecimiento de productos básicos como huevo y pollo en varias regiones del país.