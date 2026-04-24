Top de las marcas de pastas, galletas, huevos y quesos preferidas por los colombianos

Doria lidera el top of mind de esta categoría con 49 por ciento. Esta vez, frente a 2025, pierde 3 puntos porcentuales. Le sigue La Muñeca con 31 por ciento, y 1 punto menos frente a la última medición; el ‘No recuerda’ gana 2 puntos y alcanza 9 por ciento.

Pastas como San Remo, Comarrico y Gavassa se mantienen o crecen tímidamente en recordación. Es en Bogotá donde Doria tiene una mayor presencia en la mente de los encuestados, con 64 por ciento. A esta marca la recuerdan por igual hombres y mujeres, esta vez con 49 por ciento, pero con una caída de 4 puntos entre los caballeros.

Por nivel socioeconómico, la recordación de la líder de pastas es mayor en el estrato 2, con 52 por ciento, y en los niveles 4, 5 y 6 crece al pasar de 44 a 50 por ciento; es en el estrato 3 donde se registra una caída de 9 puntos. Por edades, son los de 50 años o más los que no olvidan a la líder de las pastas, con 51 por ciento. Le siguen los de 25 a 34 años, con 50 por ciento, mientras los de 35 a 49 años no la olvidan con 47 por ciento, aunque en este segmento pierde 10 puntos porcentuales.

A Doria la consideran la marca más sostenible dentro de las pastas, con 49 por ciento, 4 puntos más frente a 2024; le sigue La Muñeca con 22 por ciento. La marca con mayor responsabilidad social en esta categoría es Doria, con 49 por ciento, 5 puntos porcentuales más que hace dos años, seguida por La Muñeca con 23 por ciento y 2 puntos menos.

Un toque especial

Aunque sigue cayendo, Saltín Noel mantiene el liderazgo en el top of mind. Obtuvo 21 por ciento, su puntaje más bajo en la historia del estudio. En el segundo lugar empataron Ducales y Festival con 15 por ciento, y Oreo repunta, vuelve a doble dígito, al pasar de 8 a 13 por ciento. Saltinas La Rosa marca 7 por ciento con 2 puntos menos.

Satín Noel de Nutresa es la marca líder en galletas.

En Medellín tiene mayor recordación Saltín Noel, con 34 por ciento, aunque llega con 10 puntos menos frente a 2025. Son las mujeres las que tienen presente a la líder de las galletas, con 25 por ciento.

Entre los de 50 años o más, Saltín Noel obtiene su mayor recordación con 28 por ciento. Saltín Noel se mantiene como la marca más sostenible dentro de las galletas, con 23 por ciento. Le sigue Festival con 11 por ciento y 5 puntos menos frente a hace dos años.

La marca de mayor responsabilidad social sigue siendo Saltín Noel, con 18 por ciento, 5 puntos menos que en 2024. Ducales gana 2 puntos y llega al 12 por ciento.

Pequeños poderosos

Por primera vez se incluye esta categoría en el top of mind, teniendo en cuenta el alto consumo de este alimento, que se estima en 366 unidades por habitante al año en Colombia. El ‘no recuerda’ obtiene 36 por ciento. Entre las marcas, Kikes —avícola con origen santandereano— alcanza 32 por ciento. La siguen Huevos Oro, de origen bogotano, con 12 por ciento de recordación; Avinal, con 9 por ciento; y Santa Anita, con 4 por ciento.

Es la primera vez que se mide la categoría de huevos en el ranking de top of mind.

Por ciudades, en Barranquilla reconocen más a Kikes, con 62 por ciento; la siguen Bogotá con 32 por ciento, Cali con 28 por ciento y Medellín con 19 por ciento. Entre hombres y mujeres, la recordación de la marca santandereana en huevos fue muy pareja, con 32 por ciento.

Por nivel socioeconómico, tanto en el estrato 2 como en los 4, 5 y 6, la recuerdan con 34 por ciento, y en el 3 llega a 28 por ciento. En los consultados entre 25 y 34 años, Kikes registra 42 por ciento; los de 35 a 49 años le dan 39 por ciento, a los más jóvenes (18 a 24 años) les cala la marca con 35 por ciento y a los de 50 años o más les llega con 19 por ciento.

La más sostenible en huevos es Kikes, con 43 por ciento, y detrás de ella están Avinal con 11 por ciento y Huevos Oro con 9 por ciento. Mismo orden y porcentajes en las marcas de mayor responsabilidad social: Kikes con 43 por ciento, Avinal con 11 por ciento y Huevos Oro con 9 por ciento.

Infaltables e inolvidables

Considerado el nuevo oro blanco de Colombia, el consumo del queso va en aumento de la mano de otros derivados lácteos. Según Kantar, la penetración de los quesos madurados pasó de 30,2 por ciento a 40,6 por ciento en solo cuatro años. Por este escenario se incluye por primera vez esta categoría en el top of mind, en el que Alpina se roba la atención con 32 por ciento y le sigue Colanta con 30 por ciento. El ‘no recuerda’ registró 29 por ciento.

La categoría de quesos también está debutando en la medición de top of mind.

Tímidamente aparecen otras marcas en la mente de los colombianos, como President (2 por ciento) y Latti (1 por ciento). En Bogotá, Alpina, en quesos, tiene su mejor indicador con 38 por ciento; la siguen Barranquilla con 35 por ciento, Cali con 33 por ciento y Medellín con 13 por ciento.

Los hombres registran 32 por ciento de recordación de Alpina frente a 31 por ciento entre las mujeres. Por nivel socioeconómico, en el estrato 3 tienen en mente a la líder de los quesos con 36 por ciento; en los niveles 4, 5 y 6 su top of mind alcanza 32 por ciento y en el 2 llega a 27 por ciento.

En los de 50 años o más, esta marca obtiene 38 por ciento, seguidos por el grupo de 25 a 34 años con 30 por ciento, los de 35 a 49 años con 29 por ciento y los de 18 a 24 años con 20 por ciento. Consideran los consultados que la más sostenible es Alpina, con 35 por ciento; Colanta llega a 22 por ciento y President está en 7 por ciento. Las marcas de queso de mayor responsabilidad social son Alpina y Colanta, con 28 por ciento.

Ficha técnica // adultos Objetivo principal: evaluar el top of mind (TOM) de las marcas en las categorías más importantes en Colombia. // Objetivos específicos: •Identificar las marcas con mayor TOM en Colombia. • Seguimiento al desempeño de las marcas en la mente de los colombianos a través del tiempo. • Medir nuevamente Sostenibilidad y Responsabilidad Social en 2026, observando la evolución de las marcas frente a 2024. // Metodología: encuestas telefónicas y presenciales con una duración de 35 minutos. // Universo: colombianos de las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). •Nivel socioeconómico 2, 3, 4, 5 y 6. •Edades: hombres y mujeres mayores de 18 años. // Muestra: 600 encuestas. // Fecha de campo: del 26 de febrero al 24 de marzo de 2026. // Margen de error: 4 %. // Distribución de la muestra. Ciudades: Bogotá: 50 %, Cali: 20 %, Medellín: 20 %, Barranquilla: 10 %. // Nivel socioeconómico: estrato 2: 36 %, estrato 3: 39 %, estratos 4, 5 y 6: 26 %. // Edad: 18-24 años: 13 %, 25-34 años: 23 %, 35-49 años: 26 %, + de 50 años: 37 %. // Género: femenino: 54 %, masculino: 46 %. // Empresa encuestadora: YanHaas.