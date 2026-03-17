Sopó se prepara para celebrar su segundo Festival del Queso, un evento con el que le dará la bienvenida a la Semana Santa

En el departamento de Cundinamarca, a menos de dos horas de viaje desde Bogotá, el municipio de Sopó se prepara para recibir a propios y visitantes con la celebración del Festival del Queso en su segunda edición, un evento gastronómico y cultural que rinde homenaje a uno de los productos más emblemáticos de la tradición láctea del territorio.

En esta ocasión, el festival se realizará en el marco del Domingo de Ramos, el 29 de marzo, en el Parque Principal, dando apertura oficial a la programación de Semana Santa. La programación empezará desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

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Durante este encuentro, los visitantes de Sopó pueden degustar diversas variedades de queso y descubrir su riqueza en sabores, aromas y texturas, desde los más frescos y suaves hasta los de compleja maduración.

La agenda rinde homenaje a la identidad gastronómica de Sopó, un territorio reconocido por su importante tradición en la industria láctea y su cercanía con los productores de la Sabana Centro.

Así se celebra el Festival del Queso en Sopó

El evento reúne destacados productores artesanales y empresas lácteas de la región, quienes son los encargados de presentar una amplia variedad de quesos.

Entre los participantes confirmados se encuentran: La Petra, Quesería De Mi Sin Ti, Lácteos Lavacanax, Lácteos La Excelencia, Quesería HolaAndes, Industrias Lácteas El Nogal SAS, AMEG, Quesería Maestral Creativa SAS BIC, Lácteos CARIM, Blappi SAS, El Rancho Productos Alimenticios, Quesos Raros y Alpina.

En el Festival del Queso de Sopó, los asistentes pueden degustar diferentes variedades de este producto. Foto: Cortesía - Alcaldía de Sopó / API

En su oferta se pueden probar quesos tradicionales como doble crema, campesino y mozzarella, hasta variedades especiales como ricotta, brie, gouda, feta, quesos de cabra, quesos madurados artesanales y propuestas de autor, reflejando la riqueza y diversidad de la cultura quesera.

La experiencia gastronómica se complementará con degustaciones, espacios de aprendizaje y la participación de chefs invitados, quienes guiarán a los asistentes en un recorrido por las características y usos culinarios de cada variedad.

Además, se realizará una masterclass sobre maridaje de quesos, donde se compartirán secretos para combinar estos productos con vinos y otros acompañamientos.

A esto se suma un show de queso mozzarella, una experiencia en vivo que promete antojar y despertar el gusto por degustar diferentes variedades de queso a los asistentes del festival, que, más allá de la gastronomía, es una celebración cultural y familiar que incluirá presentaciones artísticas y muestras artesanales que buscan fortalecer el turismo y la identidad del municipio.

Este evento también marca el inicio de la programación de Semana Santa en Sopó, una temporada especial que reúne tradición, fe y cultura.

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Después de disfrutar de los mejores quesos, los visitantes podrán deleitarse con platos de autor, preparaciones típicas y sabores tradicionales como la fritanga, que hacen parte de la identidad culinaria del municipio.

“Con el segundo Festival del Queso queremos seguir exaltando uno de los productos más representativos de nuestra tradición gastronómica y, al mismo tiempo, abrir las puertas de Sopó a todos los visitantes que desean vivir una Semana Santa llena de cultura, fe y experiencias únicas”, destacó Fabiola Muñoz, alcaldesa de Sopó.