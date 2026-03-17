A 20 minutos de Barichara: el tesoro histórico y cultural escondido entre montañas, ideal para pasar días de descanso

Barichara es considerado uno de los pueblos más lindos de Colombia. Es un destino imperdible en el departamento de Santander, pues destaca por su arquitectura colonial, con casas blancas, techos de teja y calles empedradas, encantos que crean un ambiente tranquilo y como si estuviera detenido en el tiempo.

Además, este municipio es ideal para el turismo cultural y ecológico, pues tiene diversos sitios que permiten conectar con la naturaleza, en donde es posible vivir experiencias únicas.

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Uno de los planes en este agradable destino santandereano es caminar por el Camino Real Barichara-Guane, en donde, además de respirar aire puro, es posible conocer la historia indígena de la región, mientras se disfruta de su rica gastronomía.

Precisamente, Guane debe incluirse en la lista de sitios para conocer. Si bien es un pueblo de pocas calles, destaca por su encanto colonial bien conservado, con calles que trasladan al pasado.

Guane está ubicado muy cerca de Barichara. Foto: Getty Images

El parque principal es uno de los lugares para conocer y se considera el corazón del pueblo, un espacio tranquilo rodeado de casas blancas con tejados de tejas rojas, una arquitectura que es para admirar.

De igual forma, está el Museo Arqueológico y Paleontológico; ubicado en el lado oriental de la plaza principal, fundado en 1970 por el sacerdote Isaías Ardila Díaz. Se trata de un lugar que alberga fósiles marinos milenarios, así como una colección de objetos que pertenecieron al pueblo guane tales como cerámicas, collares y urnas funerarias.

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En este pequeño poblado, los viajeros también pueden disfrutar de la Parroquia San Isidro de Guane, también conocida como iglesia de Santa Lucía, que data de 1622. Se caracteriza por tener una arquitectura tradicional de piedra con tejado de madera, reflejo de la herencia colonial de la región.

Este pueblo está ubicado entre montañas y por ello uno de los sitios para visitar es el mirador de Guane, un espacio que ofrece vistas de los valles que circundan el corregimiento y de las montañas andinas, incluido el cañón del río Suárez.

Dicen que entrar a Guane es regresar en el tiempo, dada la conservación de sus construcciones que, si bien son pocas, son dignas de admirar y disfrutar.

El camino de Lengerke conduce de Barichara a Guane. Foto: Getty Images

Por sus alrededores

En los alrededores de Guane, los viajeros tienen la posibilidad de disfrutar de antiguos caminos cargados de historia, vestigios de las vías tradicionales que antaño unían los pueblos de la región.

El portal Visit my Colombia, indica que en la región de Santander, estos caminos fueron trazados primero por los indígenas Guanes, antes de ser utilizados por los colonos, y luego rehabilitados hacia 1860 por comerciantes extranjeros como el alemán Geo von Lengerke.

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