El Pueblito Paisa, considerado el corazón cultural de Medellín, se consolida como uno de los lugares imperdibles de la ciudad. Visitarlo es adentrarse en un auténtico museo vivo que rinde homenaje a la cultura antioqueña a través de su arquitectura tradicional, calles empedradas, balcones coloridos y una vibrante escena musical.

Precisamente, este último aspecto se ha convertido en uno de sus principales encantos. Más allá de su atractivo visual, este icónico sitio de la Ciudad de la Eterna Primavera alberga su propia Mesa de Artistas, un detalle que aún muchos desconocen.

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De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, se trata de un colectivo artístico que este 2026 cumple cuatro años de permanencia en este atractivo turístico, natural y cultural, conformado por 17 artistas, entre trovadores, estatuas humanas, pintores, retratistas, caricaturistas y músicos, que enriquecen la experiencia de quienes lo visitan.

Como parte de su variada oferta, este colectivo de dinamización independiente, con carácter social e incluyente, que promueve la participación de personas de la tercera edad, le da un toque especial al Pueblito Paisa con su apuesta de actividades culturales y de entretenimiento, como trovas, música de cuerda, estatua humana, fotografía y creación de retratos, pinturas y caricaturas.

Mesa de Artistas del Pueblito Paisa de Medellín. Foto: Cortesía - Alcaldía de Medellín / API

A esto se suma su personaje “Paisa de la amistad”, que, además de fortalecer la idiosincrasia antioqueña, también llena de vida y entretenimiento este espacio de ciudad; así lo destacó Julián Alzate Cárdenas, director ejecutivo (e) de la Corporación Arví.

En declaraciones citadas por la entidad, el funcionario resalta la labor que realiza esta organización social a través de diferentes “muestras artísticas que todos los días captan la atención de los visitantes”.

Dentro de este vibrante colectivo de artistas, que deslumbra por el talento de cada uno de sus integrantes, sobresalen el repentismo y el humor de Las Trovas de Mi Pueblito, un grupo integrado por siete trovadores que dan la bienvenida a residentes y extranjeros con rimas cargadas de ingenio y picardía.

El colectivo artístico que dinamiza y llena de vida el ambiente en el Pueblito Paisa de Medellín. Foto: Cortesía - Alcaldía de Medellín / API

Asimismo, el Trío Manantial, compuesto por músicos de amplia trayectoria que rinden homenaje al folclor colombiano mediante interpretaciones de música de cuerda.

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Adicionalmente, los comerciantes del Pueblito Paisa, que ofrecen a los visitantes productos artesanales y gastronómicos, mejoran aún más la experiencia en este lugar con sus preparaciones de comida tradicional y dulces típicos.

Todo esto, sumado a la implementación de una ruta turística interna en vans, que todos los días facilita el ascenso y descenso al cerro Nutibara por un costo de $4.000 por ambos trayectos, contribuye a que el Pueblito Paisa siga consolidándose como un espacio ideal para el disfrute tanto de la comunidad como de los visitantes en Medellín.