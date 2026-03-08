En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, la Alcaldía de Medellín, a través de Metroparques, habilitó una jornada especial para que miles de mujeres puedan disfrutar de espacios de entretenimiento con acceso gratuito o con descuentos especiales en dos icónicos sitios de interés de la ciudad.

Estos lugares son el Parque Norte y el Aeroparque Juan Pablo II. Conozca todos los detalles y los descuentos familiares que, más allá de aplicarse en la jornada conmemorativa, se convertirán en un beneficio que se extenderá durante todo el mes y abril.

El municipio tolimense ubicado en una meseta, rodeado de verdes montañas y con una represa, un destino ideal para la aventura

De esta manera, la ciudad permitirá que miles de visitantes accedan con beneficios económicos a dos de sus principales escenarios de recreación, mediante tarifas preferenciales disponibles durante varias semanas.

Según la entidad, el objetivo de esta propuesta es generar espacios seguros donde las mujeres puedan compartir, descansar y participar en actividades recreativas que aporten a su bienestar y el de sus seres queridos, motivo por el que los descuentos no se limitan a este 8 de marzo.

“Esta estrategia busca promover el disfrute del tiempo libre y fortalecer espacios de encuentro. En palabras de la entidad, la actividad pretende generar entornos donde las mujeres puedan compartir, descansar y participar en actividades recreativas que aporten a su bienestar”, explicó Metroparques.

¿Qué hacer en estos sitios de interés de Medellín?

El Parque Norte es posible disfrutar de 10 atracciones incluidas en el brazalete ‘Aventura’, una de las opciones más populares de este lugar.

Entre tanto, en el Aeroparque Juan Pablo II, los visitantes encuentran una oferta acuática que promete una experiencia cargada de adrenalina, diversión y mucha emoción.

Datos clave para tener en cuenta

Quienes estén interesados en visitar cualquiera de estos dos parques, deben tener en cuenta que el ingreso estará sujeto al aforo permitido y los menores de edad deberán estar acompañados siempre por sus padres o por un adulto responsable.

Por otro lado, ambas entidades aclaran que este plan especial va dirigido a familias de estratos 1, 2, 3 y 4, quienes podrán acceder a tarifas preferenciales presentando la cuenta física de los servicios públicos para un grupo de hasta siete personas durante los meses de marzo y abril.

Esta medida estará vigente de martes a viernes y no incluye fines de semana ni festivos. En este contexto, así podrán encontrarse las tarifas:

En el Parque Norte, el brazalete ilimitado tendrá un costo de $25.000.

En el Aeroparque Juan Pablo II, el pasaporte acuático se ofrecerá por $12.000.

Así es uno de los miradores naturales más sorprendentes del oriente antioqueño: descubra por qué es un atractivo único

De acuerdo con Metroparques, estos valores representan un ahorro cercano al 40 % frente a la tarifa regular, lo que amplía la posibilidad de que más familias accedan a las atracciones mecánicas y zonas acuáticas.

Por último, la entidad informó que durante 2026 se mantendrán los mismos precios de 2025 en ambos parques, esto con el objetivo de que más personas se animen a conocer lo que ofrecen los dos sitios.