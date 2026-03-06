Turismo

El municipio tolimense ubicado en una meseta, rodeado de verdes montañas y con una represa, un destino ideal para la aventura

Este destino se encuentra a solo dos horas de Ibagué.

Redacción Turismo
6 de marzo de 2026
Este municipio tiene diversidad de atractivos y planes para los viajeros.
El departamento del Tolima se caracteriza por ser un destino ideal para los aventureros y amantes de la naturaleza, pero también para quienes disfrutan de la cultura y las tradiciones.

Este territorio cuenta con 47 municipios y uno de ellos se encuentra ubicado sobre una meseta a unos 321 metros sobre el nivel del mar, según información de la Gobernación del Tolima.

Se trata de Prado que se le conoce como el ‘Mar interior de Colombia’, dada la presencia de la represa Darío Echandía que, de hecho, es uno de los principales atractivos de este destino.

Es un cuerpo de agua artificial cuya temperatura es ideal para practicar la natación, el esquí náutico, canotaje y wakeboard. Los viajeros también pueden disfrutar de motos acuáticas, gusanos inflables y tablas, además de realizar pesca deportiva de la tilapia y gozar de los hermosos paisajes a lo largo de sus 42 kilómetros cuadrados con una zona de contrastes de verdes montañas reflejadas en este inmenso espejo de agua.

Si el plan del turista es pernoctar en las inmediaciones de la represa, las posibilidades de hoteles y alojamientos son amplias, ya que se encuentran condominios, cabañas y zonas de camping.

Dentro de los atractivos naturales de este destino también se encuentra la Laguna Encantada, ubicada entre espacios rocosos de gran altura, la cual conserva siempre la misma cantidad de agua natural rodeada de bastante vegetación y variadas especies de aves que embellecen el lugar y alegran con sus cantos.

Los laberintos de Yacupí son otro atractivo imperdible. Se trata de un espacio natural y ecológico donde se pueden realizar fotografías de paisajes y aves. De acuerdo con la Gobernación, es un sitio único debido a la falla geológica que posee.

Así mismo, está la Cueva del Mohán formada por una abertura de la misma roca, con espacio reducido que posee una pequeña infiltración de luz y agua. Igual que el anterior, es considerado un sitio muy particular debido a la falla geológica, la cual resulta interesante para turistas locales y extranjeros.

Otros sitios de interés

  • Parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá: Este templo parroquial fue construido con materiales locales y sometido a varias remodelaciones.
  • Parque General Santander: En este lugar se encuentran monumentos como el busto del general Francisco de Paula Santander y la escultura de la Sagrada Familia.
  • Museo Arqueológico y Paleontológico: Este espacio exhibe al menos 400 piezas arqueológicas con más de 1.500 años de antigüedad, además de petroglifos, pictogramas y utensilios coloniales.

