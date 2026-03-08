Turismo

¿Ya lo conoce? El barrio musical de Medellín, una joya turística que cada vez atrae a más visitantes

Este barrio hace parte de la cuarta guía turística de la ciudad, que busca posicionar el corredor de la carrera 45 como escenario vivo de creación, memoria y encuentro ciudadano.

Redacción Turismo
8 de marzo de 2026, 8:50 a. m.
Barrio Manrique en Medellín
Barrio Manrique en Medellín Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín / API

Medellín ha logrado romper récords de visitantes en los últimos años. En 2025, por ejemplo, alcanzó a recibir 1,2 millones de turistas extranjeros, una cifra que representa un crecimiento del 11,7% respecto al 2024, de acuerdo con datos entregados por el Sistema de Inteligencia Turística de la ciudad.

Debido al auge que ha experimentado como destino turístico, desde la Secretaría de Turismo y Entretenimiento se están diseñando guías para recorrer la capital antioqueña en toda su extensión, con el propósito de diversificar las rutas de visita y aliviar la presión sobre las zonas más concurridas.

En este contexto, se presentó la cuarta guía turística de la ciudad, de la cual hace parte Manrique, el barrio musical de Medellín, una joya que cada vez atrae a más visitantes gracias a su mezcla de arte, cultura y gastronomía.

La iniciativa, denominada Vive Manrique, se suma a las estrategias de Vive El Poblado, Vive Laureles y Vive el Centro, las cuales comparten una visión comunitaria y sostenible, que buscan posicionar el corredor de la carrera 45 como escenario vivo de creación, memoria y encuentro ciudadano.

“Manrique, uno de los principales barrios de la zona nororiental de Medellín, es por naturaleza un barrio musical. En cada esquina de sus calles empinadas, sentirás la seductora melodía del bandoneón o el envolvente tambor de la salsa. La avenida 45 es la arteria que atraviesa de norte a sur la parte baja de la Comuna 3, el eje principal del comercio, la fiesta y el movimiento de la zona”, dice la guía Vive Manrique, disponible en la plataforma turística Medellín.Travel.

Manrique, Medellín
Panorámica Mural Constelaciones, en Manrique. Foto: Créditos: Alcaldía de Medellín / API

Allí los visitantes pueden vivir una experiencia única llena de pasión por el arte, danza, música y color, con paradas imperdibles en sitios emblemáticos como la Iglesia del Señor de la Misericordia que sorprende con su estilo gótico.

También está la Casa Gardeliana, donde el último viernes de cada mes se hace una milonga de entrada libre. A la lista se suma el monumento a Gardel, un espacio en el que cada 24 de junio se conmemora la muerte del gran Carlos Garde.

Por último, se destaca el macromural Constelaciones, catalogado como el mural más grande de Medellín hasta ahora, que con su colorido en la montaña reúne más de 500 fachadas y 30 murales de artistas y colectivos locales.

Las figuras plasmadas en este macromural narran historias del barrio y su gente: sus costumbres, sueños, dificultades y la fortaleza de los habitantes de Brisas del Jardín y San José de la Cima II, en la Comuna 3.

