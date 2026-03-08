Turismo

Así es el primer Pueblo Patrimonio de la Orinoquia, un lugar lleno de historia que cautiva con su arquitectura

Este municipio es Pueblo Patrimonio de Colombia desde 2021.

Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
8 de marzo de 2026, 7:19 a. m.
Hotel Colonial
Hotel Colonial Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Pore Casanare / API

Con un paisaje natural tan diverso como cautivador y un patrimonio arquitectónico que lo llevó a ser declarado Bien de Interés Cultural, en el corazón de la Orinoquía, se encuentra el municipio de Pore, Casanare, un territorio cuya topografía combina suaves llanuras con zonas de terreno con pendientes pronunciadas, las cuales crean panoramas ideales para quienes disfrutan de la naturaleza.

En el horizonte se destacan elevaciones como el cerro de Zamaricote, el cerro de los Curos, el filo El Verde y la loma El Tablón, escenarios que invitan a la contemplación y al descubrimiento del entorno llanero, destaca la Alcaldía Municipal en su sitio web.

El pequeño pueblo del Caribe que hizo famosa la arepa de huevo y hoy atrae turistas de todo el país

Este territorio también está marcado por la presencia del agua, con dos importantes cuencas hidrográficas: la primera es la cuenca del río Guachiría, ubicada en el sector nororiental; la segunda corresponde a la cuenca del Pauto–Guanapalo, donde se destacan corrientes como el río Pore, el río Curama y las quebradas La Jase y La Sequi.

Estos ríos y quebradas no solo hacen parte esencial de su paisaje, sino que también enriquecen la biodiversidad y el encanto natural de este destino llanero, convirtiéndolo en un lugar ideal para quienes desean conectarse con la naturaleza y explorar la riqueza ambiental de la región.

Pore, Casanare
Ruinas de la antigua cárcel colonial en el municipio de Pore, Casanare Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Pore Casanare / API

Lo que hace de Pore un destino imperdible

Este municipio del Casanare fue fundado en 1644 por Adrián Suárez de Vargas y es reconocido por su papel en la historia política y militar de Colombia, señala la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia.

Además de ser declarado Bien de Interés Cultural por su patrimonio arquitectónico, también ha sido reconocido como parte de la Ruta de la Campaña Libertadora y a lo largo de su historia ha logrado obtener los títulos de Patrimonio Histórico a nivel nacional y de los Andes.

En 2021, se convirtió en el primer Pueblo Patrimonio de la Orinoquia gracias a un convenio con Fontur, Fiducoldex y el municipio.

Su temperatura promedio es de 27 grados centígrados y su riqueza histórica y cultural se percibe al recorrer sus calles y contemplar la emblemática arquitectura colonial española de sus vestigios y viviendas tradicionales.

YouTube video 22W0rMc3n1g thumbnail
A más de una hora de Bogotá: los encantos del pueblo de Cundinamarca que tiene nombre de ciudad estadounidense, un destino imperdible

De su patrimonio arquitectónico se destaca una iglesia, un episcopado jesuita, una cárcel y un túnel. Una de sus calles más icónicas es la Calle Real (Calle 3). En este punto del pueblo es posible disfrutar de un ambiente histórico en cada casa hecha de Tapia Pisada, una técnica de construcción que ha pasado de generación en generación y murales insignias de la identidad cultural llanera.

Allí también se encuentra la Casa de la Real Justicia, donde se tiene acceso a las diferentes entidades de justicia.

Entre sus festividades más populares se destacan las Fiestas en Honor al Patrono, San José de Pore (marzo); el Festival Internacional del Mango y Celebración Día del Campesino (abril); y la Fiesta Cuna de la Libertad (agosto), entre otras.

Noticias Destacadas