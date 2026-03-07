Turismo

A más de una hora de Bogotá: los encantos del pueblo de Cundinamarca que tiene nombre de ciudad estadounidense, un destino imperdible

Se ubica a 50 kilómetros de la capital del país.

7 de marzo de 2026, 9:29 p. m.
San Francisco de Sales, Cundinamarca
San Francisco de Sales, Cundinamarca Foto: Facebook: Alcaldía Municipal de San Francisco

Cundinamarca es uno de los destinos más atractivos de Colombia. Este departamento ofrece una gran diversidad de paisajes, desde montañas y páramos hasta pueblos llenos de tradición.

Entre sus 116 municipios se encuentra San Francisco, ubicado a 50 kilómetros de la capital del país, una hora y 30 minutos de viaje en automóvil.

Este municipio, que comparte nombre con la ciudad estadounidense de San Francisco, ubicada en el estado de California, es reconocido por su clima templado y sus paisajes naturales, que lo convierten en un escenario ideal para el ecoturismo y la agricultura, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

Historia y economía

De acuerdo con una reseña de la Gobernación, la historia de San Francisco se remonta a la época prehispánica; su territorio fue habitado por los indígenas muiscas. Estos pobladores, de acuerdo con los historiadores, denominaron estas tierras como Chinga Caliente, expresión indígena que significaba “braveza, rabia”.

Posteriormente, ya en el siglo XIX, el 20 de julio de 1855 fue fundado. La primera parroquia fue creada en agosto de 1857 con el nombre de San Francisco de Sales.

La entidad destaca que, a lo largo de los años, San Francisco ha mantenido sus tradiciones y se ha desarrollado como un importante centro turístico de la región.

El proyecto estaba localizado en las veredas La Laja y El Peñón, en el municipio de San Francisco de Sales en Cundinamarca
San Francisco está ubicado a 50 kilómetros de la capital del país, una hora y 30 minutos de viaje en automóvil. Foto: CAR Cundinamarca

En materia económica, la principal actividad es la agricultura, con productos como el café y las hortalizas.

“La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes. Además, el turismo ha cobrado gran relevancia, atrayendo a visitantes que buscan disfrutar de sus atractivos naturales y culturales”, agrega la Gobernación.

Atractivos

Entre la oferta turística se destacan varias cascadas naturales, ubicadas en zona rural, y las rutas de senderismo que permiten a los visitantes apreciar la riqueza natural de esta zona del país.

Adicionalmente, la población permite disfrutar de experiencias de turismo rural, “con opciones de alojamiento en fincas y actividades recreativas”.

En el área urbana, un sitio imperdible de visitar es la iglesia de San Francisco de Sales, construida en el siglo XIX y considerada un símbolo del municipio por su valor histórico y arquitectónico.

En materia cultural, las principales festividades del municipio se celebran en honor a San Francisco y a la Virgen del Carmen. En ellas se realizan procesiones y ferias.

“Son eventos destacados que reúnen a la comunidad. La música, la danza y las artesanías locales son aspectos importantes de la vida cultural del municipio”, destaca la entidad.

